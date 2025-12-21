مسابقه اسکی آلپاین ایتالیا، فوتبال سپاهان و خیبر، فوتبال تیم‌های ویارئال و بارسلونا و استون ویلا و منچستریونایتد، امروز از شبکه ورزش پخش می‌شود. شبکه ورزش همچنین سی و پنجمین دوره فوتبال جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵، به میزبانی مراکش را از امشب به مدت ۲۸، به صورت زنده پوشش خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش در چارچوب برگزاری جام جهانی اسکی آلپاین ایتالیا ۲۶ ـ ۲۰۲۵، امروز از ساعت ۱۵:۳۰، مرحله اول این رقابت‌ها را با گزارشگری کیوان محبی و به صورت مستقیم پوشش می‌دهد.

اسکی آلپاین ورزش و تفریحی است که در آن با­اسکی­روی تپه‌ها و شیب‌های پر از برف سر می‌خورند.

در­اسکی آلپاین، بر خلاف ­اسکی ­شمالی پاشنه پای اسکی‌باز روی­ اسکی­ ثابت است. ­اسکی آلپاین ­در بسیاری از کشور‌ها که دارای مناطق کوهستانی و برف‌گیر هستند رواج دارد.

مسابقه فوتبال بین دو تیم سپاهان اصفهان و خیبر خرم آباد، از شبکه ورزش پخش می شود.

شبکه ورزش در ادامه رقابت‌های مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی فوتبال، امروز از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان تقابل دو تیم سپاهان اصفهان و خیبر خرم آباد را با گزارشگری اختصاصی و به صورت مستقیم پوشش می‌دهد.

سپاهان و خیبر تاکنون چهار بار مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند که شامل سه دیدار لیگ برتری و یک بازی در جام حذفی است و در تمامی این مسابقات سپاهان به پیروزی رسیده است.

شبکه ورزش امشب از ساعت ۱۸:۴۵، دیدار بین دو تیم ویارئال و بارسلونا را در قالب برنامه «لذت فوتبال» و به صورت مستقیم پخش خواهد کرد.

این دیدار با گزارشگری مشترک جواد خیابانی و رسول مجیدی و به صورت زنده پخش می شود.

ویارئال در رتبه سوم جدول لالیگا قرار دارد، و در این بازی به دنبال کسب امتیاز است. در سوی مقابل، بارسلونا به عنوان صدرنشین جدول با روحیه‌ای بالا وارد این مسابقه می‌شود و امیدوار است صدرنشینی خود را حفظ کند.

همچنین شبکه ورزش امشب دیدار تماشایی دو تیم استون ویلا و منچستریونایتد را به صورت زنده پوشش خواهد داد. ­

این مسابقه از ساعت ۲۰ دیدار حساس و جذاب بین دو تیم استون ویلا و منچستریونایتد را با گزارشگری­ جواد خیابانی و رسول مجیدی به‌صورت زنده پخش کند.

در جدول فعلی لیگ برتر انگلیس، منچستریونایتد با ۲۶ امتیاز در رده ششم قرار دارد و استون ویلا با ۳۳ امتیاز، سوم است

شبکه ورزش همچنین در چارچوب برگزاری سی و پنجمین دوره فوتبال جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵ که به میزبانی مراکش آغاز خواهد شد، این مسابقات را از ساعت ۲۲:۳۰ امشب به مدت ۲۸ روز با تحلیل فنی و گزارشگری اختصاصی و به صورت مستقیم پوشش خواهد داد.

شبکه ورزش این مسابقات را از ساعت ۲۲:۳۰ امشب با تقابل مراکش میزبان برابر کومور آغاز خواهد کرد.

جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵ و معتبرترین تورنمنت فوتبال قاره سیاه،ه در ۶ گروه ۴ تیمی برگزار می‌شود.