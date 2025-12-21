به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ نصرت اله صفری گفت: مأموران ایستگاه ایست و بازرسی بالاطاق هنگام کنترل خودرو‌های عبوری، به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک و اقدام به توقیف آن کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودرو، تعداد ۵۷ کیسه کود شیمیایی ۵۰ کیلویی قاچاق جمعا به وزن ۲ تن و ۸۵۰ کیلوگرم و به ارزش ۳۲۰ میلیون ریال، کشف شد.

سرهنگ صفری در پایان با اشاره به دستگیری یک نفر در این راستا، از معرفی وی به دستگاه قضائی، جهت صدور حکم لازم خبر داد.