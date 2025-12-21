به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،مسابقات دواتلون قهرمانی آسیا با حضور ۱۲ شرکت کننده در بخش بانوان از کشورهای پاکستان، لبنان و ایران در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد.

در پایان مسابقات بخش بانوان حدیث نصرآزادانی قهرمان شد. فائزه سادات عابدین نژاد در جایگاه دوم قرار گرفت. ریحانه خاتونی عنوان سوم و مبینا گنج قبادی مقام چهارم را کسب کرد.

جایزه دلاری مسابقات به نفر اول ۵۰۰ دلار، نفر دوم ۳۰۰ دلار و نفر سوم ۲۰۰ دلار است.