مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران بر تعامل مستمر با جوامع محلی مجتمع‌های معدنی و بازنگری ساختار مسئولیت‌های اجتماعی برای افزایش اثربخشی و رفع محرومیت‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در جلسه شورای معاونان این شرکت، توجه به نیاز‌های اجتماعی و فرهنگی جوامع محلی را محور اصلی مسئولیت‌های اجتماعی دانست و گفت: «ارتباط مؤثر با مردم و مدیران منطقه‌ای، کلید توانمندسازی و رفع محرومیت‌هاست.»

سیدمصطفی فیض بر ضرورت بازنگری ساختار این مسئولیت‌ها از ستاد تا مجتمع‌ها تأکید کرد و افزود: این رویکرد، اثربخشی اقدامات را افزایش و مسیر‌های نوین تعامل را ایجاد می‌کند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران همچنین انسجام، استمرار و هدفمندی برنامه‌ها را ضروری برشمرد و خواستار توجه ویژه هیئت‌های اجرایی به تعامل با جوامع محلی شد.

در این جلسه، عملکرد مجتمع‌های تولیدی بررسی و تصمیمات لازم برای رفع موانع، از جمله تأمین سوخت با توجه به بارش‌های اخیر، اتخاذ شد.