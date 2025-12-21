به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محمدرضا علیزاده گفت: هفتمین مرحله طرح برخورد با اراذل و اوباش و همچنین حاملان سلاح سرد، با هماهنگی مراجع قضائی، در تاریخ ۲۶ آذرماه به‌طور همزمان در ۶ شهرستان تابعه غرب استان تهران به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در اجرای این طرح و طی ۲۴ ساعت گذشته، تعداد ۵۸۰ نفر از اراذل و اوباش و افراد حامل سلاح سرد شناسایی، دستگیر و به مقر‌های انتظامی منتقل شدند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران با بیان اینکه در جریان اجرای این عملیات، ۶۲۳ تیغه انواع سلاح سرد از متهمان کشف و ضبط شد، گفت: همچنین ۲ قبضه سلاح گرم و بیش از ۱۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ۸۴ نفر از قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر نیز دستگیر شدند.

این مقام انتظامی در ادامه به دیگر دستاورد‌های اجرای طرح اشاره کرد و گفت: در این عملیات، ۱۹۵ دستگاه خودرو و ۳۷۱ دستگاه موتورسیکلت متخلف و دارای پلاک مخدوش توقیف شد و با تلاش مأموران انتظامی، ۱۸ دستگاه خودرو و یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی نیز کشف و به مراجع مربوطه تحویل داده شد.

وی همچنین از پاکسازی ۲۳ پاتوق اراذل و اوباش و حاملان سلاح سرد در شهرستان‌های غرب استان تهران خبر داد و افزود: در همین راستا و برابر هماهنگی‌های قضائی، ۷۳ واحد صنفی و قهوه‌خانه متخلف که به‌عنوان پاتوق این افراد فعالیت داشتند، پلمب شدند.

سرهنگ علیزاده در پایان تأکید کرد: اجرای مستمر طرح‌های امنیت اجتماعی با هدف ارتقای احساس امنیت عمومی و برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت در دستور کار پلیس غرب استان تهران قرار دارد.