به همت قرارگاه جهادی محلهای کرامت و مرکز نیکوکاری ایرانیان اصیل بستههای معیشتی ویژه شب یلدا در شهرستان نقده توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده سپاه پاسداران شهرستان نقده از تهیه بسته معیشتی یلدای خبر داد و افزود: بستههای مذکور هر کدام شامل روغن، برنج، ماکارونی، مرغ، رب گوجه فرنگی و میوههای یلدایی به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان توسط مرکز نیکوکاری امام زین العابدین (ع) و قرارگاه جهادی محلهای کرامت تهیه و بین نیازمندان شناسایی شده در محله کرامت توزیع شد.
سرهنگ پاسدار محمد زوار از کمک مرکز نیکوکاری ایرانیان اصیل یکی از مراکز نیکوکاری تهران به نیازمندان در شب یلدا خبر داد و تصریح کرد: بستههای یلدایی شامل روغن، رب، مرغ، برنج، سمنو و ۶ قلم میوه یلدایی با ارزش ۲ میلیارد ریال تهیه و بین نیازمندان محله کرامت توزیع شد.