به مناسب شب یلدا، پویش کاشت نهال با شعار «یلدای سبز، فردای روشن» در پایگاه هوایی شهید محمد نوژه کبودراهنگ انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان با بیان اینکه با هدف توسعه فضای سبز، افزایش سرانه زیستمحیطی و ارتقای کیفیت هوا، گفت: این استان در اجرای پویشهای نهال کاری رتبه نخست کشور را دارد.
اسفندیار خزایی افزود: در طرح یک میلیارد کاشت نهال، سهم استان همدان در ۴ سال ۱۲ میلیون نهال است که در دو سال اول ۶ میلیون نهال کاشته شده است.
او تصریح کرد: این طرح ملی با هدف افزایش پوشش گیاهی، کاهش فرسایش خاک و مقابله با تغییرات اقلیمی اجرا میشود و مشارکت گسترده مردم در آن، ظرفیتهای تولیدی استان همدان را تقویت کرده است.