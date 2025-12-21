مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: مهمترین منابع آلودگی هوای تهران، ناوگان حمل‌ونقل بین‌شهری، به‌ویژه خودرو‌های دیزلی فرسوده هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسن عباس‌نژاد با اشاره به سهم بالای ذرات معلق و اکسیدهای نیتروژن ناشی از ناوگان فرسوده دیزلی گفت: نوسازی و جایگزینی این ناوگان با وسایل نقلیه استاندارد، کم‌مصرف و منطبق با الزامات زیست‌محیطی، تأثیر مستقیمی بر کاهش انتشار آلاینده‌ها دارد.

وی افزود: این اقدام علاوه بر بهبود کیفیت هوا، نقش مهمی در ارتقای سلامت عمومی شهروندان و کاهش پیامدهای زیست‌محیطی در استان تهران ایفا می‌کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به تکالیف قانونی مندرج در قانون هوای پاک و اسناد بالادستی حوزه حمل‌ونقل تصریح کرد: تسریع در اجرای برنامه‌های اسقاط و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل بین‌شهری، توسعه استفاده از خودروهای دارای استاندارد آلایندگی بالاتر و سوخت پاک‌تر و همچنین ارتقای نظام معاینه فنی، از الزامات اجتناب‌ناپذیر مدیریت مؤثر آلودگی هواست.

عباس‌نژاد در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و بهره‌برداران ناوگان خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در توسعه حمل‌ونقل پاک و ایمن، ضمن کاهش هزینه‌های زیست‌محیطی و درمانی، گامی مؤثر در تحقق توسعه پایدار و صیانت از حق شهروندان برای برخورداری از هوای سالم به شمار می‌رود.