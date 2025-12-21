پخش زنده
امروز: -
شاخص کل بورس تهران در آخرین روز معاملاتی پاییز با رشد ۳۷ هزار و ۲۵۰ واحدی معادل ۰.۹۶ درصد، در سطح ۳ میلیون و ۸۹۸ هزار و ۲۳۵ واحد ایستاد و در یک قدمی کانال ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار واحدی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۱۰ هزار و ۲۲۳ واحدی معادل ۰.۹۵ درصد، به سطح یک میلیون و ۸۰ هزار واحد رسید.
ارزش معاملات خرد سهام و صندوقهای سهامی در بازار امروز به بیش از ۱۸ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان رسید.
امروز ابتدا بازار با روند پرقدرت آغاز به کار کرد در نیمه اول بازار پر تقاضا بود، اما به مرور عرضهها در بازار افزایش یافت و در مجموع بیش از ۷۰ درصد نمادها بازدهی مثبت داشتند.
در معاملات امروز، بیش از ۴۱۰ میلیارد تومان پول حقیقی وارد سهام و صندوقهای سهامی شد که این رقم در مقایسه با روز گذشته کاهش داشت.
بیشترین ورود پول حقیقی به گروه سیمان اختصاص یافت و در مقابل، صندوقهای طلا و سکه بیشترین خروج سرمایه حقیقی را ثبت کردند.
همچنین بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از صندوقهای طلا و سکه بورسی خارج شد.