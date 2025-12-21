ذخیره‌سازی بیش از ۱۰۰ هزار تن کیوی در سردخانه‌های گیلان ذخیره‌سازی بیش از ۱۰۰ هزار تن کیوی در سردخانه‌های گیلان ذخیره‌سازی بیش از ۱۰۰ هزار تن کیوی در سردخانه‌های گیلان ذخیره‌سازی بیش از ۱۰۰ هزار تن کیوی در سردخانه‌های گیلان ذخیره‌سازی بیش از ۱۰۰ هزار تن کیوی در سردخانه‌های گیلان ذخیره‌سازی بیش از ۱۰۰ هزار تن کیوی در سردخانه‌های گیلان ذخیره‌سازی بیش از ۱۰۰ هزار تن کیوی در سردخانه‌های گیلان ذخیره‌سازی بیش از ۱۰۰ هزار تن کیوی در سردخانه‌های گیلان ذخیره‌سازی بیش از ۱۰۰ هزار تن کیوی در سردخانه‌های گیلان ذخیره‌سازی بیش از ۱۰۰ هزار تن کیوی در سردخانه‌های گیلان ذخیره‌سازی بیش از ۱۰۰ هزار تن کیوی در سردخانه‌های گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، صالح محمدی با اشاره به اینکه برداشت کیوی در گیلان به روز‌های پایانی خود نزدیک شده است گفت: باغدارانی که قصد ذخیره‌سازی محصول را دارند، باید زمان برداشت را به نحوی مدیریت کنند که میزان قند میوه به حد نهایی نرسد، زیرا در این صورت کیوی در سردخانه نرم می‌شود و کیفیت انبارمانی آن کاهش پیدا می‌کند.

وی افزود: تاکنون نزدیک به ۱۵۰ هزار تن کیوی در سردخانه‌های استان ذخیره شده و روند ارسال تدریجی آن به مقاصد صادراتی آغاز شده است، به نحوی که تا این لحظه حدود ۵۰ هزار تن کیوی صادر شده است و ارزش این صادرات به حدود ۸۰ میلیون دلار می‌رسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه بیشتر مقاصد صادراتی کیوی استان کشور‌های حوزه CIS، هندوستان و کشور‌های حوزه خلیج‌فارس است خاطرنشان کرد: سیاست سازمان در حوزه تولید و صادرات کیوی، جوان‌سازی و اصلاح باغات با استفاده از ارقام جدید و ارتقای کیفیت محصول است.

صالح محمدی با اشاره به اجرای طرح شناسنامه‌دار کردن باغات افزود: استفاده از کد QR تحت عنوان شناسنامه باغ در دستور کار قرار دارد و در صورت درخواست کشور‌های هدف صادراتی، ارائه این شناسنامه الزامی بوده و این فرایند هم‌اکنون در حال اجرا است.

وی گفت: امسال تعداد سردخانه‌های رجیستر شده برای صادرات کیوی در استان به ۴۷ واحد رسیده است و تاکنون بیش از ۷۰۰ هکتار از باغات کیوی گیلان شناسنامه‌دار شده‌اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با تأکید بر اهمیت رعایت استاندارد‌های صادراتی افزود: توصیه جدی ما به باغداران این است که نسبت به شناسنامه‌دار کردن باغات و تحویل محصول به سردخانه‌های رجیستر شده حساسیت لازم را داشته باشند تا کیوی صادراتی استان با کیفیت، مشخصات فنی و هویت مشخص وارد بازار‌های جهانی شود.

محمدی با بیان اینکه گیلان ۷ هزار و ۸۰۰ هکتار سطح زیر کشت کیوی دارد و ۸ هزار و ۳۵۰ بهره‌بردار به کشت این محصول مشغول هستند، گفت: صادرات کیوی نقش مهمی در ارزآوری و بهبود تراز تجاری دارد و فرصت‌های شغلی متعددی در بخش‌های تولید، بسته‌بندی، سورتینگ، سردخانه و صادرات ایجاد می‌کند.

وی افزود: توسعه صادرات این میوه ارزشمند انگیزه‌ای برای افزایش کیفیت و کمیت تولید به همراه داشته و باغداران را به استفاده از فناوری‌های نوین و رعایت استاندارد‌های بین‌المللی ترغیب کرده است.