استاندار آذربایجانغربی با خانواده شهیدان بایرامعلی و عبدالله ورمزیار در سلماس دیدار و بر تکریم مقام والای شهدا و خانوادههای معظم آنان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ استاندار آذربایجانغربی صبح امروز و در آستانه شب یلدا با خانواده شهیدان بایرامعلی و عبدالله ورمزیار در شهرستان سلماس دیدار و بر تکریم مقام والای شهدا و خانوادههای معظم آنان تأکید کرد.
رضا رحمانی با بیان اینکه امنیت و عزت امروز کشور مرهون فداکاریهای شهدا و صبر خانوادههای آنان است، بر ضرورت ادامه راه شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تأکید کرد.
او همزمانی این دیدار با شب یلدا را فرصتی برای قدردانی از صبر، استقامت و نقش ارزشمند خانوادههای شهدا دانست و برای آنان سلامتی و توفیق روزافزون آرزو کرد.
رضا رحمانی در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، دیدار با خانوادههای معظم شهدا را تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی و قدردانی از ایثارگری آنان دانست.
شهید بایرامعلی ورمزیار در سال ۱۳۶۲ و در عملیات خیبر و شهید عبدالله ورمزیار نیز در سال ۱۳۶۶ و در عملیات نصر ۷ به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.