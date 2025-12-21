به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست معاونت حفاظت امور اراضی منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: تاکنون طرح حدنگاری در ۹۷ درصد اراضی ملی استان اصفهان شامل (۹ میلیون و ۶۷۷ هزار و ۶۵ هکتار از اراضی) اجرا شده است.

امین حافظی میزان باقی مانده اجرای این طرح را در ۲۲۷ هزار و ۹۸۶ هکتار از اراضی ملی استان اصفهان دانست و پیش کرد؛ این طرح تا پایان ۱۴۰۵ در استان به پایان برسد.

وی اختلاف مرزی با استان‌های هم جوار را موجب کُند شدن اجرای این طرح دانست و افزود: در جلساتی که با استان‌های همجوار در این خصوص داشتیم، پیشرفت‌های خوبی حاصل شده است.

امین حافظی هدف اصلی از اجرای طرح حفاظتی حدنگاری در استان اصفهان را پیشگیری از جعل اسناد اراضی ملی و دولتی و جلوگیری از زمین‌خواری برشمرد و گفت: تثبیت قطعی مالکیت دولت، تضمین سرمایه‌گذاری در اراضی و شفاف سازی در پاسخگویی به استعلام اشخاص حقیقی و حقوقی از دیگر مزایای طرح حدنگاری است.

وی مجموع مساحت استان اصفهان را ده میلیون و ۷۴۳ هزار و ۱۲۵ هکتار اعلام کردو افزود: از این میزان مساحت اراضی ملی ۹ میلیون و ۹۰۵ هزار ۵۱ هکتار است.

سرپرست معاونت حفاظت امور اراضی منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت:

همچنین ۸۳۸ هزار و ۷۴ هکتار از اراضی استان در اختیار مالکان خصوصی (شامل تاسیسات، باغات، خانه‌های روستایی، زمین‌های زراعی و باغ ها) است.