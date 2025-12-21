پخش زنده
رئیس شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان سلماس از کشف ۳۰ کیلوگرم تریاک و مقادیر قابل توجهی انواع مواد مخدر در یک ماه گذشته خبر داد.
علی علایی گفت: در این بازه زمانی، نیروهای انتظامی و دستگاههای مرتبط موفق شدند ۱۷ نفر خردهفروش مواد مخدر و ۱۴ نفر معتاد را شناسایی و دستگیر کنند.
او همچنین گفت: ۶۰۰ گرم انواع مواد مخدر و یکهزار و ۵۰۰ عدد قرص غیرمجاز از قاچاقچیان کشف و ضبط شد.
وی افزود: در جریان این اقدامات، یک نفر قاچاقچی اصلی دستگیر و یک دستگاه خودرو که برای حمل مواد مخدر مورد استفاده قرار میگرفت، توقیف شد.
این آمار در جلسه هماهنگی شورای مبارزه با مواد مخدر سلماس ارائه شد؛ جلسهای که با هدف بررسی روند مقابله با قاچاق مواد مخدر و تقویت هماهنگی بین دستگاههای اجرایی برگزار شد.