به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ رییس حوزه قضایی بادرود گفت: کارگاه آموزشی «موت کورت» با محوریت بررسی جرم آدم‌ربایی با قضاوت آقای علی نهادی کاشانی، ریاست حوزه قضایی در بادرود برگزار شد.

علی نهادی کاشانی افزود: در این کارگاه آموزشی، ابعاد مختلف و ارکان قانونی جرم آدم‌ربایی، روند رسیدگی قضایی به این جرم و نقش آگاهی عمومی در پیشگیری و کاهش وقوع آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این نوع دادگاه مجازی و شبیه سازی شده در ارتقای سطح دانش حقوقی دانشجویان و افزایش آگاهی عمومی جامعه مؤثر است.