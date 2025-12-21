آوا فرهادی وزنه بردار مرودشتی به اردوی تیم ملی بانوان کشوری دعوت شد.

وزنه بردار مرودشتی به اردوی تیم ملی بانوان دعوت شد

وزنه بردار مرودشتی به اردوی تیم ملی بانوان دعوت شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛رئیس هیات وزنه‌برداری استان فارس گفت: آوا فرهادی وزنه بردار مرودشتی در دومین اردوی ادواری تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان دختر که در ششم دی ماه در تهران برگزار می‌شود دعوت شده است.

آرش حبیبی افزود: فاطمه کشاورز وزنه بردار شهرستان مرودشت در سال ۱۴۰۲ در پیکار‌های وزنه برداری قهرمانی آسیا که در شهر جینجو کره جنوبی برگزار شد، برای نخستین بار ۲ نشان برنز آسیا را برگردن آویخت.

تیم ملی وزنه برداری ایران خود را برای مسابقات جهانی و آسیایی در سال ۲۰۲۶ آماده می‌کند.