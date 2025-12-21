پخش زنده
آوا فرهادی وزنه بردار مرودشتی به اردوی تیم ملی بانوان کشوری دعوت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛رئیس هیات وزنهبرداری استان فارس گفت: آوا فرهادی وزنه بردار مرودشتی در دومین اردوی ادواری تیمهای ملی نوجوانان و جوانان دختر که در ششم دی ماه در تهران برگزار میشود دعوت شده است.
آرش حبیبی افزود: فاطمه کشاورز وزنه بردار شهرستان مرودشت در سال ۱۴۰۲ در پیکارهای وزنه برداری قهرمانی آسیا که در شهر جینجو کره جنوبی برگزار شد، برای نخستین بار ۲ نشان برنز آسیا را برگردن آویخت.
تیم ملی وزنه برداری ایران خود را برای مسابقات جهانی و آسیایی در سال ۲۰۲۶ آماده میکند.