پخش زنده
امروز: -
حفر چهار هزار حلقه چاه برای استحصال روان آبها در کلانشهر اصفهان در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نایب رییس شورای اسلامی شهر اصفهان در دویست و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: هماکنون حدود ۳۰ هزار حلقه چاه جذبی در شهر اصفهان فعال است و بر اساس برنامهریزی مقرر شده تا چهار سال آینده، تعداد مشابهی چاه جدید نیز به همت شهرداری احداث شود.
سید امیر سامع ادامه داد: تحقق این هدف به معنای حفر سالانه حدود هفت تا هشت هزار حلقه چاه جذبی است، اما در بودجه امسال، تعداد چاههای پیشبینیشده کمتر از میزان مورد نیاز بوده که این موضوع در کمیسیون مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و پیگیری آن در دستور کار است.
وی با بیان اینکه استفاده حداکثری از آبهای ناشی از بارندگی یکی از محورهای مهم برنامههای شهری است، ادامه داد: یکی از شاخصهای مهم در این حوزه، میزان جذب آب بارندگی در زمین و بازگشت آن به سفرههای آب زیرزمینی و بستر طبیعی است.
نایب رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت:در دو تا سه سال گذشته طرح «استحصال آبهای سطحی» در شهرداری اصفهان اجرایی شده که شامل حفر چاههای جذبی و طراحی مسیرهای هدایت و جمعآوری روانآبهاست تا این آبها عمدتاً به سمت مادیها و رودخانه هدایت شود.
وی با اشاره به اختصاص بودجههای منطقهای و مرکزی به این طرح افزود: لازم است در اجرای این طرح، بهویژه در بخش حفر چاههای جذبی، با جدیت بیشتری اقدام تا میزان پیشرفت طرح بهطور دقیق مشخص شود.
عضو پارلمان شهری، نقش مشارکت شهروندان، ادارهها، سازمانها و واحدهای صنعتی را در مدیریت منابع آبی شهر مهم دانست و گفت: استفاده صحیح و هدفمند از آبهای ناشی از بارندگی در بخشهای مختلف میتواند تأثیر قابل توجهی در بهبود وضعیت منابع آبی اصفهان داشته باشد.
سامع افزود: مدیریت سیلابهای برونشهری و درونشهری نیازمند پایش مستمر است و در این زمینه مجموعه خدمات شهری به طور مداوم مسیرها، کانالها و آبراهها را رصد و در با وجود انسداد، اقدامات لازم برای پاکسازی را اجرا میدهد.
نایب رییس شورای اسلامی شهر اصفهان تأمین و آماده به کار بودن تجهیزات از جمله مخازن، پمپها، سپتیکها (نوعی از فاضلاب زیرزمینی) و سامانههای هوشمند را ضروری دانست و گفت: افزایش سطح هوشمندسازی نقش مهمی در ارتقای مدیریت بحران شهری دارد.
وی بر ضرورت راهاندازی اتاق فرمان شهر تأکید کرد و افزود: تجمیع اطلاعات و امکان تصمیمگیری سریع و هدفمند در این مرکز، نقش مؤثری در مدیریت شرایط بحرانی خواهد داشت.
همچنین رییس کمیسیون اقتصادی، سرمایهگذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان در این نشست با اشاره به تأکید رئیسجمهور مبنی بر نقش استانداران بهعنوان نمایندگان عالی دولت در استانها گفت: با توجه به این رویکرد، لازم است استانداران نگاه ویژهای به مسائل راهبردی استانها، بهویژه موضوع آب داشته باشند.
عباس حاجرسولیها با بیان اینکه در مدت اخیر رییسجمهور موضوع آب را به دانشگاهها، بهویژه دانشگاه تهران، واگذار کرده است، افزود: رییس دانشگاه تهران نیز به صراحت اعلام کرده که انتقال آب از دریا یا آبهای ژرف، راهحل اساسی و پایدار بحران آب کشور نیست و آب زمانی پایدار است که با حداقل هزینه و به شکل طبیعی در اختیار فلات مرکزی قرار گیرد.
وی به حوزه حملونقل عمومی نیز اشاره و گفت: انتظار میرود در بودجه وزارت کشور، اعتبارات مشخص و پایداری برای توسعه مترو و همچنین برقیسازی ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی پیشبینی شود.
حاج رسولیها اجرای خط ۳ متروی اصفهان را یک ضرورت جدی دانست و افزود: با بهرهبرداری از این خط، امکان جابهجایی روزانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر بدون بروز آلودگی زیست محیطی فراهم خواهد شد که نقش مهمی در کاهش ترافیک و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارد.
رییس شورای شهر اصفهان نیز با تأکید بر اینکه تصویب طرح جامع این شهر بدون دریافت نظر شورا، یک نقص قانونی محسوب میشود، گفت: در برخی شهرها، رعایت نکردن این الزام قانونی منجر به ابطال طرح جامع در دیوان عدالت اداری شده است.
محمد نورصالحی با اشاره به اینکه طرح جامع شهر اصفهان پس از سالها در حال بازنگری است و مراحل پایانی خود را طی میکند، افزود: شورا چه به طورمستقیم و چه غیرمستقیم و با حضور نمایندگان مرکز پژوهشها، در جریان روند پیشرفت این طرح قرار داشته و این موضوع در جلسات تلفیقی نیز مطرح شده است.
وی با اشاره به ضرورت تسریع در نهایی شدن طرح جامع گفت: شهر اصفهان پس از حدود ۳۸ سال (۱۳۶۷ تاکنون)، نیازمند تصویب نهایی طرح جامع بوده و شورا نیز همواره برای تحقق این هدف همکاری و همراهی لازم را داشته است.
نور صالحی ادامه داد: اگرچه تهیهکننده طرح، ادارهکل راه و شهرسازی و قرارداد نیز از سوی آن اداره منعقد شده است، اما در نهایت لازم است شورا در جریان کامل کلیات طرح از جمله محدوده، حریم، جمعیت و شاخصهای کلان آینده شهر قرار گیرد و مصوبه رسمی شورا دریافت شود.