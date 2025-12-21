به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی استان اصفهان با اشاره به اینکه این تعداد مجوز در هشت ماهه نخست امسال صادر شده است، گفت:صدور این میزان پروانه بهره برداری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است.

امیرحسین دهقانی ادامه داد:در این مدت همچنین ۳۰ فقره گواهینامه کشف و ۳۶ فقره پروانه اکتشاف صادر شده است.

وی با بیان اینکه از ۹۸۰ معدن در استان اصفهان،۸۷۰ معدن فعال است، گفت:استان اصفهان رتبه نخست معادن فعال کشور را دارد.

امیرحسین دهقانی ادامه داد: با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد معادن استان، سنگ و مصالح ساختمانی است، رونق ساخت و ساز و اجرای طرح‌های عمرانی می‌تواند منجر به فعالیت معادن تا سطح استخراج اسمی شود.

وی گفت:همچنین معادن فلز شامل (آهن، مس، سرب، روی، طلا و منگنز) و معاون غیر فلزی شامل (خاک‌های صنعتی، باریت، سیلیس و سلستین) در استان بیشترین پروانه استخراج را پس از معادن سنگ داشته‌اند.

امیرحسین دهقانی با بیان اینکه صنایع معدنی استان اصفهان با داشتن ۲۷۶۰ واحد جایگاه ممتازی در کشور دارد، ادامه داد: بخش عمده پتانسیل فلزی استان اصفهان همچنان دست نخورده باقی مانده، که استفاده از این ظرفیت نیازمند سرمایه گذاری، به کارگیری فن آوری‌های نوین در اکتشاف و فرآوری و همکاری دستگاه‌های مرتبط است تا شاهد رونق اقتصادی در کشور باشیم.

امیرحسین دهقانی افزود:در دیماه، نیز دومین مزایده عمومی معادن استان برگزار خواهد شد تا سرمایه‌گذاران بتوانند در این بخش مهم اقتصادی استان سهیم باشند.