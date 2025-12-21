مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان گفت: ۹ اثر منقول تاریخی این استان در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محسن معصوم‌علیزاده افزود: این آثار شامل ۴ اثر پنجه فلزی علم عزاداری امامزاده حسین (ع) همدان، نسخه خطی دیوان انوری، نسخه خطی کلیات دیوان عطار نیشابوری و نسخه خطی کلیات مثنوی معنوی است که همگی متعلق به موزه وقف اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان هستند.

او تصریح کرد: همچنین ۵ اثر دیگر شامل سنگ قبر دهخدا بها الدین المطهر، سنگ قبر علی‌بن‌حسن، سنگ قبر جمال‌الدین عبدالغفار، سنگ قبر بی بی خانم بنت غفارخان و سنگ قبر سلام علی ابراهیم که در موزه سنگ هگمتانه نگهداری می‌شوند، به عنوان آثار منقول واجد ارزش، به ثبت ملی رسیدند.