برنامه‌های «نفحات»، «هزار و یک» «چرخ»، عصر خانواده» و «رفیق»، از شبکه‌های سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ویژه برنامه «نفحات»، به مناسبت میلاد امام محمد باقر (ع)، حلول ماه رجب و شب یلدا، امشب از ساعت ۱۹ به صورت زنده از شبکه قرآن و معارف پخش می‌شود.

برنامه «نفحات» از شاخص‌ترین برنامه‌های قرآنی است که به معرفی قاریان و حافظان کشورمان می‌پردازد و در این برنامه به طور ویژه میزبان برترین قاریان و حافظان میهن عزیزمان است.

در بخش اول برنامه از محمدیان قاری و خواننده دعوت شده و ضمن گپ و گفتی که با ایشان انجام می‌شود، چندین قطعه با نوای خوش ایشان به صورت زنده پخش می‌شود.

دیگر میهمان برنامه زهرا خلیلی حافظ قرآن کریم است که به همراه مادر بزرگوارشان دعوت برنامه را پذیرفته و شاهد گفتگویی شیرین از عاشقانه‌های مادر، فرزندی یک خانواده قرآنی خواهید بود.

در ادامه برنامه میزبان سیدوحید مرتضوی، مجری برنامه‌ی استعداد یابی «بهشت» و بچه‌های بهشت است. «بهشت»، برنامه‌ی استعداد یابی قاریان نوجوان قرآنی است که پس از اجرای موفق اولین دوره، به زودی سری دوم آن از شبکه قرآن و معارف پخش خواهد شد.

همچنین محسن قره شیخلو مجری برنامه «شب‌های تلاوت» دیگر میهمان برنامه بوده و چندین فراز از برترین تلاوت‌های فاخر جهان اسلام، در این بخش ارائه می‌شود.

گروه همخوانی و تواشیح نوجوانان، دیگر همراهان هستند که چندین اجرا را تقدیم بینندگان خواهند کرد.

ویژه‌برنامه یلدایی «هزار و یک»، شبکه نسیم گپ‌وگفتی دیدنی با حضور جناب‌خان، هومن حاج‌عبداللهی و ایرج طهماسب دارد.

ویژه‌برنامه یلدایی «هزار و یک» به تهیه‌کنندگی فریدالدین نیکجو و اجرای هومن حاج‌عبداللهی، با حضور جناب‌خان (با صداپیشگی محمد بحرانی)، امشب ساعت ۲۲، به‌صورت ویژه از شبکه نسیم پخش می شود.

در این برنامه، میهمانان ویژه‌ای از جمله ایرج طهماسب، حضور دارند.

علی مولایی (خواننده)، ارکستر سمفونیک صدا و سیما با اجرای قطعات خاطره‌انگیز و دکتر حسین علیان حضور خواهند داشت تا شبی شاد، صمیمی و خاطره‌انگیز را برای مخاطبان رقم بزنند.

برنامه تلویزیونی «چرخ»، در آستانه پرتاب ماهواره‌های ایرانی، با رویکردی تخصصی به بررسی آخرین دستاورد‌ها و ظرفیت‌های فناوری فضایی کشور می‌پردازد.

در همین راستا، مدیران طرح و فناوران ماهواره‌های «ظفر ۲»، «پایا» و نسخه ارتقا یافته «کوثر» و دیگر طرحهای فعال فضایی، مهمان برنامه «چرخ» خواهند بود و در گفت‌و‌گو‌هایی تخصصی، به تشریح ابعاد فنی، روند پیشرفت و اهمیت این پروژه‌ها برای صنعت فضایی کشور می‌پردازند.

همچنین همزمان با روز پرتاب ماهواره‌ها، «چرخ» ویژه‌برنامه‌ای را یکشنبه ۷ دی‌، به‌صورت زنده از ساعت ۱۵ تا ۱۷، پخش می کندد. این ویژه‌برنامه به بررسی اهمیت پرتاب ماهواره‌ها، جایگاه ایران در صنعت فضایی و چشم‌انداز پیش‌روی این حوزه اختصاص دارد.

برنامه «چرخ»، با هدف تبیین علمی دستاورد‌های ملی و ارتقای آگاهی عمومی، تلاش می‌کند مخاطبان را با تحولات راهبردی حوزه فضایی کشور همراه سازد.

مجلهٔ علم و فناوری «چرخ»، روز‌های یکشنبه تا سه‌شنبه هر هفته ساعت ۱۹ از شبکه چهار پخش و روز بعد ساعت ۱۲:۳۰ تکرار می‌شود.

برنامه «عصر خانواده»، در ادامه برگزاری جشن‌های ازدواج دانشجویی، به مناسبت شب یلدا، امشب، میزبان ۱۵ زوج دانشجو خواهد بود، زوج‌هایی که فردا آغاز زندگی مشترک خود را در دانشگاه علوم پزشکی تهران جشن می‌گیرند.

این برنامه با برگزاری ویژه‌برنامه‌ای به مناسبت شب یلدا، فضایی شاد و صمیمی را برای این زوج‌ها رقم می‌زند و هم‌زمان آیین سنتی «حنابندان» را که از رسوم قدیمی ازدواج ایرانی به‌شمار می‌رود، برای آنها احیا می‌کند. مراسمی که سال‌ها در فرهنگ ازدواج ایرانی رواج داشته و امشب در قالبی تلویزیونی و خانوادگی اجرا می‌شود.

«عصر خانواده»، در این قسمت با بخش‌های متنوع و ساختاری متفاوت نسبت به سایر برنامه‌های خود، به‌صورت یکپارچه و ویژه به موضوع ازدواج می‌پردازد، موضوعی که یکی از محور‌های اصلی این برنامه به‌شمار می‌رود و قرار است در روز‌های آینده نیز با جدیت بیشتری دنبال شود.

عصر خانواده شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۸، از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

«رفیق» با ویژه‌برنامه اعتکاف نوجوانان به استقبال دی‌ می‌رود.

ویژه‌برنامه اعتکاف نوجوانان «رفیق»، با محوریت پویش «حالت پرواز»، از دوشنبه اول دی‌ به صورت زنده هر شب ساعت ۲۰ تا ۲۱، با اجرای محسن محبی و به تهیه‌کنندگی ماهان احمدی، از شبکه امید پخش می‌شود.

این برنامه که با اجرای محسن مجبی و تهیه کنندگی ماهان احمدی، تا هجدهم دی‌ ادامه خواهد داشت، تلاش دارد با نگاهی روایت‌محور، تعاملی و استانی، تجربه اعتکاف نوجوانانه را از زوایای مختلف به تصویر بکشد. ­

در ایام اصلی اعتکاف، یعنی روز‌های سیزدهم تا پانزدهم دی‌، برنامه از نماز ظهر تا ساعت ۲۱ به صورت متناوب و با بخش‌های کوتاه تقدیم بینندگان خواهد شد و در روز‌های شانزدهم تا هجدهم دی‌ نیز بازخوانی بخش‌هایی از برنامه پخش می‌شود. همچنین مخاطبان «رفیق» در تمام ایام پخش، با این برنامه در تعامل خواهند بود.

در ساختار این فصل از «رفیق»، هر قسمت به یکی از استان‌های کشور اختصاص دارد و تلاش شده است با پرداختن به مساجد، شهرستان‌ها و نوجوانان فعال، جریان زنده و گسترده اعتکاف نوجوانان در سراسر کشور به نمایش گذاشته شود.

بخش «برج مراقبت» به‌عنوان بخش کارشناسی برنامه، میزبان کارشناسان مذهبی است و به بررسی ابعاد الهی اعتکاف و تأثیرات معنوی آن بر روح نوجوانان می‌پردازد. در این بخش، حجت‌الاسلام والمسلمین رحمانی، حجت‌الاسلام والمسلمین تقدیری و دکتر چیتچیان حضور خواهند داشت.

در بخش «تیک‌آف» برنامه، از افرادی که داستان، خاطره و سوژه‌های ویژه از ایام اعتکاف دارند دعوت می‌شود تا تجربه متفاوت خود را با مخاطبین در میان بگذارند؛ روایت‌هایی که با هدف ایجاد انگیزه و ترغیب نوجوانان به شرکت در اعتکاف بیان می‌شوند. ­

در بخش «همسفر» نیز ارتباط زنده تصویری با نوجوانان شرکت‌کننده در اعتکاف سال گذشته برقرار می‌شود، به‌گونه‌ای که پیش از گفت‌وگوی زنده، ویدئویی از مسجد محل اعتکاف آنها پخش شده و سپس تجربه شخصی خود را روایت می‌کنند.

بخش «آشیانه» دیگر بخش برنامه «رفیق» است که به گفت‌و‌گو با فعالان استانی حوزه اعتکاف نوجوانان اختصاص دارد و نقش کنشگران محلی در برگزاری و توسعه این فریضه را بازتاب می‌دهد. ­

همچنین در بخش مشارکتی «کوله‌بار»، آثار ارسالی نوجوانان و مساجد به سامانه baomidtv.com شبکه امید نمایش داده می‌شود. این بخش شامل کنش‌های فردی مانند روایت خاطرات یا پرسش درباره اعتکاف با عنوان «از اعتکاف بگو»، بیان خاطرات اولین اعتکاف با عنوان «اعتکاف اولی‌ها» و کنش‌های جمعی با محور دعوت نوجوانان به اعتکاف مساجد است. برای شرکت‌کنندگان این بخش‌ها، جوایز غیرنقدی و رسانه‌ای به ارزش مجموع سه میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که به برگزیدگان فردی و مساجد برتر با بیشترین میزان فعالیت اهدا خواهد شد.