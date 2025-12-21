پخش زنده
جمعی از کوهنوردان و دوستداران محیطزیست درهشهر؛ با کاشت بذر بلوط در عرصههای آسیبدیده جنگلهای کبیرکوه؛ به احیاء طبیعت و بقاء محیطزیست پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ گروههای مردمی؛ با جمعآوری بذرهای ریختهشده درختان بلوط و حضور روزانه در مناطق تخریبشده جنگلی، اقدام به کاشت بذر بلوط میکنند؛ تا بار دیگر طراوت و حیات را به طبیعت بازگردانند.
همچنین گروه کوهنوردی «سکهسان» متشکل از ۲۰ نفر، همزمان با آغاز بارشها و فراهم شدن رطوبت مناسب خاک؛ با حضور خودجوش در عرصههای جنگلی کبیرکوه به کاشت بذر بلوط اقدام میکنند.
جنگلهای بلوط در سالهای اخیر به دلیل خشکسالی، آتشسوزی و عوامل انسانی دچار آسیب شدهاند.
مشارکت گروههای مردمی و کوهنوردان در طرحهای احیاء طبیعت؛ نقش مهمی در حفظ پوشش گیاهی، جلوگیری از فرسایش خاک و پایداری زیستبوم منطقه ایفا میکند.