استاندار آذربایجان غربی با هدف پیگیری میدانی طرحهای عمرانی، حمایت از تولید و بررسی ظرفیتهای حملونقلی و اقتصادی شهرستان به خوی سفر کرده بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ خوی به عنوان یکی از کانونهای راهبردی توسعه مرزی و اقتصادی کشور، میزبان سفر دو روزه رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی بود؛ سفری که با هدف پیگیری میدانی طرحهای عمرانی، حمایت از تولید و بررسی ظرفیتهای حملونقلی و اقتصادی شهرستان انجام شد.
در جریان این سفر، قطعه اول باند دوم مسیر سهراهی ایواوغلی تا گیت منطقه آزاد ماکو با حضور استاندار آذربایجان غربی، نماینده مردم شهرستانهای خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی، خانوادههای معظم شهدا و جمعی از اهالی منطقه به بهرهبرداری رسید. این قطعه به طول ۱۲ و نیم کیلومتر شامل محور اصلی و شانههای مسیر است که تاکنون ۹ و ۷ دهم کیلومتر آن تکمیل و تحویل موقت شده و ادامه مسیر در مرحله اجرای اساس و آسفالت قرار دارد. برای اجرای این بخش از مسیر، بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
استاندار آذربایجان غربی در این آیین، توسعه شبکه حملونقل و ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی را از اولویتهای استان دانست و این مسیر را بخشی از شبکه ملی حملونقل کشور ارزیابی کرد که نقش مؤثری در تسهیل تردد، کاهش سوانح و تقویت پیوندهای اقتصادی شمالغرب کشور دارد.
همچنین در بخش دیگری از سفر، خط تولید جدید کیسه پلی پروپیلن و جامبوبگ در شهرک صنعتی شهرستان خوی به بهرهبرداری رسید. این واحد تولیدی با سرمایهگذاری ۱۶۴ میلیارد تومانی و مشارکت سرمایهگذاران داخلی و خارجی راهاندازی شده و زمینه اشتغال مستقیم ۲۰۳ نفر را فراهم کرده است. ظرفیت اسمی سالانه این واحد، تولید ۳ هزار و ۹۰۰ تن کیسه پلی پروپیلن و ۲ هزار و ۶۰۰ تن جامبوبگ اعلام شده است.
استاندار آذربایجان غربی در حاشیه این افتتاح، راهاندازی واحدهای تولیدی بر پایه مزیتهای منطقهای را عاملی مؤثر در جلوگیری از خامفروشی، تکمیل زنجیره تولید و ایجاد اشتغال پایدار دانست و حمایت عملی از سرمایهگذاران، کاهش بروکراسیهای اداری و تعامل دستگاههای اجرایی را از الزامات توسعه اقتصادی استان برشمرد.
رحمانی همچنین در شورای اداری شهرستان خوی، با اشاره به جایگاه ویژه این شهرستان در معادلات مرزی، ریلی و اقتصادی شمالغرب کشور، تکمیل مسیرهای ارتباطی منتهی به اروپا، فعالسازی مرز ریلی و پایانه مسافری رازی و تقویت زیرساختهای صنعتی را از محورهای اصلی برنامههای استان عنوان کرد. وی رویداد اینوا را آغاز مسیر جدیدی در حوزه سرمایهگذاری و تولید دانست و بر تداوم آن تأکید کرد.
در این نشست، عادل نجفزاده نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به پیشرفتهای حوزه راه و تولید، تکمیل کریدورهای ارتباطی و فعالسازی مرزها را مزیت اقتصادی مهم منطقه دانست و از پیگیری طرحهای مرتبط با مسیرهای تبریز–خوی–بازرگان، خوی–رازی و خوی–ارومیه خبر داد.
در پایان، غلامحسین آزاد فرماندار ویژه خوی اعلام کرد طی هشت ماه گذشته، ۲۲۴ طرح عمرانی، خدماتی و اقتصادی با اعتباری بیش از ۳۵ هزار میلیارد ریال در شهرستان خوی افتتاح، به بهرهبرداری رسیده یا عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.
وی افزود این طرحها بیش از ۹۰ هزار خانوار بهویژه در مناطق روستایی و کمبرخوردار را تحت پوشش قرار داده و نقش مؤثری در بهبود شاخصهای توسعه شهرستان داشته است.
بازدید میدانی از طرحهای هسته مرکزی، پیادهراه و بازار تاریخی خوی و بررسی مسائل کسبه و بازاریان، بخش پایانی برنامههای روز دوم سفر استاندار آذربایجان غربی به این شهرستان بود.