به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی مازندران گفت: استان مازندران در حال حاضر در بهترین حالت ممکن از نظر تأمین گندم کیفی قرار دارد.

سید محمد جعفری با اشاره به وضعیت تأمین گندم استان افزود: سالانه به‌طور میانگین حدود ۸۰ هزار تن گندم از تولیدات داخلی مازندران و بیش از ۴۰۰ هزار تن از سایر استان‌ها و همچنین از طریق واردات از بنادر استان تأمین می‌شود. با ورود ۳۰ هزار تن گندم کیفی خارجی به بنادر مازندران و نیز ورود گندم از استان‌های خوزستان و گلستان، شرایط تأمین گندم کیفی در استان بسیار مطلوب است.

او ادامه داد: کیفیت آرد تولیدی در کارخانجات استان نیز در وضعیت مناسبی قرار دارد و در صورت اعلام به‌موقع هرگونه مشکل احتمالی از سوی نانوایان، موضوع در کوتاه‌ترین زمان بررسی و برطرف می‌شود.

سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی مازندران درباره نظارت بر زنجیره آرد و نان گفت: نظارت بر فرآیند تولید آرد تا عرضه نان به‌صورت مستمر و چندلایه انجام می‌شود و دستگاه‌هایی از جمله دانشگاه علوم پزشکی، اداره استاندارد، جهاد کشاورزی و اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت مطابق وظایف قانونی خود بر عملکرد کارخانجات آرد و نانوایی‌ها نظارت دارند. همچنین واحد کنترل کیفی اداره‌کل غله به‌طور مداوم از آرد تولیدی کارخانجات و آرد موجود در نانوایی‌ها نمونه‌برداری کرده و کیفیت محصولات را رصد می‌کند.

جعفری با اشاره به نحوه نظارت بر نانوایی‌ها افزود: سامانه هوشمند نانینو به‌عنوان ابزار اصلی نظارت، عملکرد نانوایی‌ها را بررسی می‌کند و بر اساس رعایت ضوابط یا بروز تخلف، سهمیه آرد به‌صورت هوشمند افزایش یا کاهش می‌یابد. در کنار این سامانه، دستگاه‌های نظارتی و فرمانداران شهرستان‌ها نیز مسئول نظارت میدانی و اجرای مصوبات کارگروه آرد و نان هستند.

او در پایان گفت: کیفیت بالای نان در برخی نانوایی‌ها و تعداد محدود نیروی انسانی شاغل، از مهم‌ترین عوامل ایجاد صف و ازدحام در بعضی واحدهای نانوایی استان است.