براساس ابلاغ معاونت توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان‌غربی؛ ساعات کاری کلیه دستگاه‌های اجرایی، موسسات دولتی، شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در بازه زمانی ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ از ساعت ۸ صبح الی ۱۴ ظهر تعیین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان‌غربی از تغییر ساعت اداری در این استان خبر داد.

خضر کاک‌درویشی افزود: در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه برق و گاز و همچنین موافقت رئیس‌جمهور محترم با پیشنهاد وزیر محترم کشور و مستند به عملکرد موفق مدیریت مصرف انرژی در سال ۱۴۰۳ با تغییر ساعت کاری، بدینوسیله ساعات کاری کلیه دستگاه‌های اجرایی، موسسات دولتی، شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در بازه زمانی ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ از ساعت ۸ صبح الی ۱۴ ظهر تعیین می‌شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: آغاز به کار واحد‌های عملیاتی، خدمات‌رسان، آموزشی، بهداشتی و درمانی که مستقیماً به مردم ارائه خدمت می‌نمایند، نظیر بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی، مدارس، دانشگاه‌ها و شعب بانک‌ها، مطابق با تصویب‌نامه شماره ۲۴۳۱۸۷/ت۶۱۰۱۱هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیئت وزیران با اصلاحات بعدی خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان‌غربی همچنین افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی (به استثنای بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی) موظفند نسبت به خاموش بودن تمامی وسایل گرمایشی و روشنایی در ساعات و ایام تعطیل اقدام نمایند.

کاک‌درویشی در پایان تأکید کرد: ضروری است مدیران و رؤسای دستگاه‌های اجرایی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و نظارت نمایند که با اجرای مفاد این بخشنامه هیچ خدشه‌ای در نحوه پاسخگویی و تداوم ارائه خدمت به مردم ایجاد نشود.