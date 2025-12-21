بازار شب یلدا در بیرجند از نظر تأمین کالا مشکلی ندارد
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی: کالا در بازار به اندازه کافی وجود دارد و فروشها بر اساس قیمتگذاری انجام میشود، اما انتظار مردم و دستگاه قضایی رعایت انصاف و کاهش حاشیه سود از سوی اصناف است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، عبدالهی در حاشیه بازدید از بازار آجیل و خشکبار بیرجند که روز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ به همراه دستگاههای نظارتی انجام شد، گفت: شب یلدا یکی از مناسبتهای فرهنگی مردم ایران است و به همین دلیل وضعیت بازار در این ایام مورد بررسی قرار میگیرد.
وی افزود: بررسیهای میدانی نشان میدهد از نظر تأمین کالا، مشکلی در بازار وجود ندارد و اقلام مورد نیاز مردم به میزان کافی عرضه شده است.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت قیمتها اظهار کرد: قیمتها بالاست، اما بررسیها نشان میدهد گرانفروشی گسترده و خارج از ضابطه در بازار وجود ندارد و عمده خرید و فروشها بر اساس نرخهای تعیینشده انجام میشود.
وی ادامه داد: آنچه از مردم شنیده میشود، انتظار برای رعایت انصاف بیشتر در فروش است؛ مطالبه مردم کاهش حاشیه سود از سوی اصناف است، نه ادعای گرانفروشی شدید.
عبدالهی تأکید کرد: اصناف باید در سودی که برای فعالیت خود در نظر گرفتهاند تجدیدنظر کنند و با کاهش حاشیه سود، فشار کمتری به مردم وارد شود.
وی با اشاره به نتایج بازرسیهای انجامشده گفت: با این حال، در جریان بازرسیهای شب گذشته، تخلفاتی بهصورت موردی از سوی برخی واحدهای فروش آجیل و خشکبار در بیرجند شناسایی شد که پرونده آنها برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی تصریح کرد: تعزیرات حکومتی موظف است با این تخلفات برخورد قانونی انجام دهد و در صورت لزوم، از ظرفیت پلمب واحدهای متخلف نیز استفاده خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برخورد با تخلفات اقتصادی که موجب نارضایتی مردم شود، با جدیت ادامه خواهد داشت.