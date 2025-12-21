پخش زنده
دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان مواد و ساخت پیشرفته از تهیه و اعلام فهرست اقلام راهبردی به وزارت صمت خبر داد و بر نقش همکاری شرکتهای دانشبنیان در این مسیر تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وحید ضرغامی، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی ریاستجمهوری در جمع مدیران شرکت آهن و فولاد ارفع و شرکت اردکان یزد در رویداد «پورتفوتکنوتور» که به همت صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر فولاد مبارکه با حضور مدیران عامل جمعی از شرکتهای دانش بنیان پیشرو و فعال در صنعت فولاد که در مجتمع آهن و فولاد ارفع اردکان یزد برگزار شد، بر اهمیت استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی از طریق سامانه اعتبار ۱۴ معاونت علمی طبق قانون مترقی جهش تولید دانش بنیان تاکید کرد.
وی گفت: از سال ۱۳۹۰ که موضوع حمایت از اکوسیستم دانشبنیان کشور مطرح شد، رویکرد اولیه بیشتر دانشگاهمحور بود و دستاندرکاران به دنبال این بودند که تیمهای فناور و استارتاپهایی برای کمک به صنایع شکل بگیرند.
وی افزود: این رویکرد در ادامه مورد بازنگری قرار گرفت و صندوقهای سرمایهگذاری و صندوقهای پژوهش و نوآوری شکل گرفتند. در گام بعدی نیز به این نتیجه رسیدند که با این رویکرد، کماکان کسبوکارها از یک میزان بیشتر، رشد پیدا نمیکنند، لذا سرمایه گذاری و ورود شرکتهای بزرگ ضرورت بیشتری پیدا کرد، ظرفیت اعتبار مالیاتی ایجاد شد که هم انگیزه و مشوق جذابی جهت تحقیق و توسعه برای شرکتهای بزرگ شکل بگیرد و هم رشد شرکتهای دانش بنیان فراهمتر شود، چرا که رشد تنها و تنها از مسیر کار کردن و افزایش سهم در بازار فراهم است.
ضرغامی سرمایهگذاری خطرپذیر و سازوکارهای قانون جهش تولید دانشبنیان مانند اعتبار مالیاتی را از جمله ابزارهای حمایت از اکوسیستم نوآوری دانست و تصریح کرد: مجموعههای صنعتی باید به این موضوع بیش از پیش توجه کرده و از ظرفیتهای قانونی برای همکاری با دانشبنیانها استفاده کنند.
دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی ریاستجمهوری از تدوین فهرستی تحت عنوان «اقلام راهبردی» و اعلام آن به وزارت صمت خبر داد و گفت: برخی از این اقلام مربوط به صنعت فولاد بود. در این رویکرد، دستگاههای حاکمیتی و مدیریتی کشور تلاش میکنند این اقلام بومیسازی شود. از صنایع و شرکتهای دانشبنیان درخواست میکنم در تکمیل این فهرست به ما کمک کنند تا بتوانیم برای بومیسازی آنها از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان استفاده کنیم.
ضمناً ایشان در حاشیه این رویداد برگزاری تورهای صنعتی بازدید از صنایع و برگزاری جلسات همکاری و به هم رسانی برای شرکتهای دانش بنیان را جزء برنامههای اصلی ستاد در راستای بازارسازی و فعال سازی ظرفیت اعتبار مالیاتی دانست و خبر از برگزاری جلسات همکاری با یکی از کارگزاران حرفهای کشور در برگزاری تورهای فناوری داد.
وی اظهار کرد که امیدواریم به زودی قرارداد همکاری با حسن نظر بخشهای ذی ربط معاونت علمی با این بروکر منعقد گردد تا کار سرعت بیشتری بگیرد.
بازدید از کارخانه نوین الکترود اردکان یزد از دیگر برنامههای ضرغامی در این سفر بود که در آن به همفکری با صاحبان این صنعت در راستای تکمیل زنجیره ارزش تولید الکترودهای گرافیتی کورههای قوس الکتریکی به عنوان یک قلم راهبردی پرداختند. الکترود گرافیتی یکی از نیازهای گلوگاهی و کالای تحریمی صنعت فولاد کشور است که بعد از گذشت چندین سال تلاش بی وفقه نهایتاً به دست متخصصان کشور بومی سازی شده و از ابتدای امسال تولید آن آغاز شده است.