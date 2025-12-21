پخش زنده
۷۰ نفر از مبلغان سطح ۲ تا ۴ به صورت حضوری و برخط در کارگاهی تخصصی در اصفهان درباره ابعاد فقهی و شرعی حفظ حیات جنین تبادل نظر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ سرپرست معاونت فرهنگی مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان گفت: بررسی چالشهای فرهنگی و اجتماعی سقطهای غیر قانونی، نقش مبلغان در حفظ حیات جنین و ارائه راهکارهای عملی در این باره از برنامههای این کارگاه تخصصی است.
رویا براتی افزود: نقش مبلغان خواهر، تنها در انتقال مفاهیم دینی خلاصه نمیشود؛ بلکه آنان بهعنوان همراه و مشاور، در کنار مادران و خانوادهها حضور دارند.
مسئول اندیشکده حریم حیات جنین و مدرس کارگاه گفت: در شرایطی که حفظ حیات جنین به یکی از مهمترین دغدغههای اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده است، مبلغان خواهر حوزه علمیه با ایفای نقشی مؤثر، در خط مقدم آگاهیبخشی و فرهنگسازی قرار دارند.
حجت حاجی کاظم افزود: مبلغان خواهرحوزه علمیه میتوانند با بهرهگیری از آموزههای دینی، دانش فقهی و مهارتهای ارتباطی، تلاش کنند تا با گفتوگوهای آگاهانه و دلسوزانه، خانوادهها را نسبت به اهمیت صیانت از حیات جنین آگاه کنند.
وی اضافه کرد: در این مسیر، آنان با حضور در محافل فرهنگی، جلسههای آموزشی و برنامههای مشاورهای، به تبیین جایگاه جنین در نگاه اسلام پرداخته و پیامدهای فردی و اجتماعی سقط جنین را برای مخاطبان تشریح میکنند.
نتایح پژوهشهای ملی نشان میدهد، بخش مهمی از کاهش سقطهای عمدی جنین در کشور در سالهای اخیر، وامدار تلاشهای فعالان فرهنگی و مردمی حوزه جمعیت در کشور بوده که مجموعه نفس از جمله آنهاست.
از سال ۱۴۰۰ تاکنون به همت مشاوران فعال و دغدغهمندان مردمی در ۴۳۰مرکز نفس کشور، بیش از ۲۰ هزار نفر ازما ران باردار، از تصمیم خود مبنی بر سقط عمدی جنین خود منصرف شدند.