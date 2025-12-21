به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛حمید کشکولی گفت:بر اساس بخشنامه ی سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع اعلام ساعات کاری دستگاه‌های اجرای با هدف مدیریت بهینه ی مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه سراسری برق و گاز کشور و تأمین آسایش آحاد مردم ساعات کاری همه‌ی دستگاه‌های اجرایی استان، از فردا اول دی ماه تا پانزدهم فروردین سال ١٤٠٥ تغییر می‌یابد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان افزود: بر این اساس ساعت کاری ادارات از شنبه تا چهارشنبه: ساعت ۸ صبح تا ۱۴:۰۰ و پنجشنبه‌ها به صورت دورکاری تا پایان سال جاری خواهد بود.

وی بیان کرد:ساعات آغاز به کار واحد‌های عملیاتی خدمات رسان آموزشی و بهداشتی شامل بیمارستانها ،مراکز بهداشتی و درمانی، مدارس ،دانشگاه هاو شعب بانک ها بر اساس تصویب هیئت وزیران با اصلاحات بعدی خواهد بود.

کشکولی افزود: مابقی ساعات کار موظفی موضوع ماده (٨٧) قانون مدیریت خدمات کشوری با تمهیدات لازم از طریق دورکاری کارکنان جبران خواهد شد.

وی ضمن تاکید بر رعایت الزمات مصرف انرژی گفت : همه ی دستگاه‌های اجرایی به استثنای بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی موظف هستند همزمان با ساعت آغاز به کار، وسایل گرمایشی و روشنایی را روشن و یک ساعت قبل از خاتمه کار در مناطق سردسیر همزمان با ساعت خاتمه کار وسایل گرمایشی و همزمان با خاتمه ساعت کاری. وسایل روشنایی را خاموش کنند.

وی افزود: خاموش بودن همه ی وسایل گرمایشی و روشنایی در ساعات و ایام تعطیل الزامی است و استفاده از وسایل گرمایشی برقی و گازی مازاد بر تأسیسات گرمایشی ساختمان‌های دولتی از سوی کارکنان ممنوع است.

کشکولی تاکید کرد: ضرورری است شهرداری‌های تابعه ی استان با انجام برنامه ریزی لازم نسبت به بهره گیری حداکثر از ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری منطبق با ساعات جدید فعالیت اقدام کنند.