به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی صبح امروز و در ادامه سفر خود به شهرستان خوی، از مسجد جامع تاریخی این شهر، بازار قدیمی، اماکن و بنا‌های تاریخی و همچنین پیاده‌راه هسته مرکزی شهر خوی بازدید کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی در جریان این بازدید، ضمن بررسی وضعیت حفظ و مرمت آثار تاریخی، بر لزوم صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی خوی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری این شهر تأکید کرد.

رضا رحمانی همچنین با اشاره به نقش بازار تاریخی خوی در رونق اقتصادی و اجتماعی شهر، دستورات لازم را برای تسریع در ساماندهی، بهسازی و احیای بافت تاریخی و پیاده‌راه مرکزی صادر کرد.

در این بازدید جمعی از مسئولان استانی و محلی نیز استاندار آذربایجان‌غربی را همراهی کرده و گزارشی از آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی و فرهنگی منطقه ارائه شد.