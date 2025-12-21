پخش زنده
جمعی از اعضای مجمع نمایندگان استان تهران با حضور در دانشکده هستهای دانشگاه شهید بهشتی و دیدار با رئیس این دانشگاه، ضمن تقدیر از جایگاه علمی و توانمندی دانشگاه، به مقام شامخ شهدای هستهای جنگ ۱۲ روزه ادای احترام کرده و دفتر یادبود دانشکده را امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس و جمعی از اعضای مجمع نمایندگان استان تهران، روز سهشنبه ۲۵ آذرماه با حضور در دانشگاه شهید بهشتی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام هستهای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که در این دانشگاه در مسیر جهاد علمی ایفای نقش میکردند، با ادای احترام به مقام شامخ این شهیدان، بر استمرار راه و آرمانهای آنان تأکید کردند.
شهید دکتر محمدمهدی تهرانچی، شهید دکتر احمدرضا ذوالفقاری، شهید دکتر فریدون عباسی، شهید دکتر عبدالحمید مینوچهر و شهید دکتر امیرحسین فقیهی از جمله شهدای برجسته و افتخارآفرین هستهای دانشگاه شهید بهشتی هستند که با مجاهدت علمی و ایستادگی در مسیر استقلال و اقتدار کشور، نامی ماندگار از خود بر جای گذاشتند.
اعضای مجمع نمایندگان استان تهران در این بازدید با سیدمحمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی دیدار و گفتوگو داشتند و رئیس دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به جایگاه رفیع جهاد علمی بهعنوان یکی از ارکان اصلی پیشرفت، امنیت و اقتدار ملی، به تبیین رشادتها، مجاهدتها و نقش بیبدیل شهدای هستهای در صیانت از استقلال علمی ایران اسلامی پرداخت و ظرفیتها، توانمندیها و دستاوردهای علمی، پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه شهید بهشتی را در مسیر تحقق اهداف کلان کشور تشریح کرد.
در ادامه، نمایندگان مجلس ضمن قدردانی از جایگاه علمی و توانمندی دانشگاه، با حضور در دانشکده هستهای به مقام شامخ شهدای هستهای ادای احترام کرده و دفتر یادبود دانشکده را امضا کردند.