به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ گردان رزمی ۲۱۵ عزم امروز در خبرنامه‌ای اعلام کرد: در دو هفته اخیر ۲۳۸ خودروی حامل کالا‌های قاچاق از پاکستان را در منطقه مرزی «بهرامچه» استان هلمند، کشف و ضبط کردند.

در این اعلامیه آمده است: در میان کالا‌های کشف شده، ۱۶ خودرو حامل دارو‌های بی کیفیت بود که این دارو‌ها منهدم شد.

حکومت افغانستان واردات دارو از پاکستان را ممنوع کرده است.

روابط تجاری افغانستان و پاکستان از دو ماه قبل متوقف شده است و هیچ گونه داد و ستد تجاری میان تجار و بازرگانان دو کشور صورت نمی‌گیرد.

حکومت افغانستان در دو ماه اخیر برای مقابله با قاچاق کالا از پاکستان با جدیت عمل کرده است.