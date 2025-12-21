پخش زنده
امروز: -
نیروهای افغان بیش از ۲۰۰ خودروی حامل کالاهای قاچاق از پاکستان را در استان هلمند افغانستان توقیف کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ گردان رزمی ۲۱۵ عزم امروز در خبرنامهای اعلام کرد: در دو هفته اخیر ۲۳۸ خودروی حامل کالاهای قاچاق از پاکستان را در منطقه مرزی «بهرامچه» استان هلمند، کشف و ضبط کردند.
در این اعلامیه آمده است: در میان کالاهای کشف شده، ۱۶ خودرو حامل داروهای بی کیفیت بود که این داروها منهدم شد.
حکومت افغانستان واردات دارو از پاکستان را ممنوع کرده است.
روابط تجاری افغانستان و پاکستان از دو ماه قبل متوقف شده است و هیچ گونه داد و ستد تجاری میان تجار و بازرگانان دو کشور صورت نمیگیرد.
حکومت افغانستان در دو ماه اخیر برای مقابله با قاچاق کالا از پاکستان با جدیت عمل کرده است.