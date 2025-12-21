

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: این حادثه در خیابان بوستان شهر سلامی در شهرستان خواف رخ داد که برای امدادرسانی به مسمومان یک دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد.

محمد علیشاهی افزود: در این حادثه یک مرد و ۲ زن قبل از رسیدن اورژانس در محل جان باخته بودند.

وی ادامه داد: با توجه به فصل سرما و افزایش حوادث گاز گرفتگی با گاز منو اکسید کربن در این فصل، می بایست برای ارتقای آگاهی مردم نسبت به خطرات و آسیب‌های گازگرفتگی و عوارض آن اطلاع رسانی و آگاهی‌بخشی صورت گیرد.

علیشاهی گفت: از مهمترین علل مسمومیت با گاز منوکسید کربن می‌توان به استفاده از اجاق‌های آشپزی به عنوان وسایل گرمایشی، نشت گاز از بست‌ها و شلنگ بخاری اشاره کرد که بررسی استاندارد‌های لازم ساخت و ساز در بازدید‌های حوزه شهرداری می‌تواند در کاهش آمار مسمومین موثر باشد.