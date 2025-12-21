به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ فرمانده قرارگاه جهادی شهید خدادادی فولادشهر گفت: دو هزار دست پوشاک گرم با مشارکت خیران به همت قرارگاه جهادی شهید خدادادی فولادشهر تهیه و برای توزیع در مناطق عشایری استان‌های همجوار ارسال شد.

امیدی افزود: این پوشاک پس از جمع‌آوری و بسته‌بندی، با همکاری جهادگران قرارگاه و همراهی امور عشایری، به‌منظور حمایت از خانواده‌های عشایری در مناطق کمتر برخوردار اختصاص یافت.

وی گفت: این اقدام برای لبیک به نیاز‌های معیشتی عشایر و با هدف کاهش بخشی از مشکلات آنان در فصل سرد سال انجام شد.