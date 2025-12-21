پخش زنده
معاون منابع انسانی دادگستری کل استان کرمان گفت: هدف از بازدید صنایع و معادن و برگزاری کارگاههای آموزشی دستیابی به وحدت رویه در آرای صادره در حوزه حقوق صنایع و معادن است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان کرمان با تأکید بر اهمیت آموزش تخصصی در حوزه حقوق صنایع و معادن گفت: هدف از بازدید صنایع و معادن و برگزاری کارگاههای آموزشی مشترک با مسئولین صنایع، دستیابی به وحدت رویه در آرای صادره در حوزه حقوق صنایع و معادن و ارتقای کیفیت تصمیمات قضایی در این زمینه است.
محمدباقر اسلامی در اختتامیه کارگاه آموزشی که با حضور رابطین و مسئولان آموزش دادگستری و همچنین مسئولان آموزشی شرکت مس شهید باهنر و با محوریت آموزش ارتباط کلامی برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای صنعتی و معدنی استان کرمان افزود: در صورتی که قضات و همچنین فعالان حوزه صنایع و معادن با حقوق مرتبط با این حوزه آشنایی بیشتری داشته باشند، این رویکرد میتواند منجر به ارتقای سطح آگاهی و افزایش دانش مؤثر در فرآیندهای حقوقی و قضایی شود.
اسلامی تصریح کرد: برگزاری بازدیدهای میدانی از صنایع و معادن نیز موجب میشود قضات از نزدیک با مسائل، چالشها و واقعیتهای این حوزه آشنا شود و این موضوع در اتخاذ تصمیمات قضایی دقیقتر تأثیرگذار خواهد بود.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان کرمان در ادامه از برنامهریزی برای اقدامات پژوهشی خبر داد و گفت: پیشنهاد شده است در حوزه آموزش و پژوهش دادگستری، آمادگی لازم برای انجام تحقیقات تخصصی در زمینه حقوق قضایی معادن ایجاد شود و در همین راستا، هیأتی برای انجام پژوهش در خصوص حقوق صنایع و معادن و تحلیل آرای صادره تشکیل خواهد شد.