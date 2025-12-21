­در دیدار معاون وزیر میراث فرهنگی با استاندار سمنان، بر ضرورت عزم جمعی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و نقش راهبردی صنایع‌دستی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و اشتغال‌زایی استان تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مریم جلالی در این دیدار گفت: استان سمنان از توانمندی‌های ارزشمندی در حوزه صنایع‌دستی و گردشگری برخوردار است که می‌تواند نقش مؤثری در بهبود شاخص‌های توسعه‌ای استان ایفا کند.

او با بیان اینکه صنایع‌دستی می‌تواند نقش کلیدی در اشتغال‌زایی به‌ویژه برای زنان ایفا کند، تصریح کرد: رسالت اجتماعی صنایع‌دستی در حوزه توانمندسازی زنان، ایجاد اشتغال پایدار و سامان‌دهی معیشت، یک ظرفیت راهبردی است و صنایع‌دستی شاه‌کلید تحقق این اهداف به شمار می‌رود.

جلالی با اشاره به برگزاری جشنواره فرهنگ و هنر و نمایشگاه ملی صنایع‌دستی شهمیرزاد گفت: این رویداد در نوع خود بی‌نظیر و زبانزد بود و همراهی استاندار سمنان و سایر مسئولان استانی در برگزاری آن، نقشی تعیین‌کننده در موفقیت این برنامه داشت.

معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی کشور افزود: استان سمنان به‌عنوان کریدور زیارتی و سیاحتی کشور، جایگاه ویژه‌ای دارد و وزارت میراث‌فرهنگی آمادگی کامل دارد تا در حوزه برندسازی، معرفی توانمندی‌ها و نمایان‌سازی ظرفیت‌های واقعی استان همکاری کند.

او نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی گردشگری و صنایع‌دستی را فرصتی مهم برای شناساندن استان سمنان دانست و خاطرنشان کرد: سوزن‌دوزی سنگسر از ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد صنایع‌دستی استان است.

معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی کشور گفت: مواد اولیه صنایع دستی، در دسترس و سازگار با محیط زیست است که مزیتی مهم برای توسعه پایدار محسوب می‌شود.

در ادامه این دیدار، محمدجواد کولیوند استاندار سمنان با تأکید بر نگاه مثبت مدیریت استان به حوزه صنایع‌دستی و گردشگری گفت: در این دو حوزه هیچ‌گونه کوتاهی پذیرفتنی نیست و توسعه آنها از اولویت‌های استان به شمار می‌رود.

استاندار سمنان افزود: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به‌ویژه در حوزه فروش و بازاریابی صنایع‌دستی، ضرورتی انکارناپذیر است.

او همچنین با اشاره به اهمیت تفویض اختیار به استان‌ها در حوزه صنایع‌دستی و گردشگری تصریح کرد: واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها می‌تواند روند تصمیم‌گیری، اجرا و رونق این بخش‌ها را تسهیل کرده و نتایج مؤثرتری به همراه داشته باشد.

این دیدار با تأکید بر تداوم همکاری‌های مشترک ملی و استانی، در راستای شکوفایی صنایع‌دستی و توسعه همه‌جانبه استان سمنان به پایان رسید.