سخنگوی دولت با انتشار پیامی در فضای مجازی از تاخیر ۲ ساعته آغاز فعالیت کلیه مدارس، ادارات و مؤسسات دولتی به مناسبت شب یلدا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما از پایگاه اطلاعرسانی دولت، متن پیام فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، به این شرح است:
«در راستای پاسداشت ارزشهای خانواده و آیینهای کهن ایرانی در شب یلدا، هیأت دولت مصوب کرد کلیه مدارس، ادارات و مؤسسات دولتی، فردا فعالیت خود را با ۲ ساعت تأخیر آغاز کنند.
دستگاههایی که بر اساس مصوبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ مستثنی شدهاند، مشمول این تصمیم نخواهند بود.»