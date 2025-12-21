سخنگوی دولت با انتشار پیامی در فضای مجازی از تاخیر ۲ ساعته آغاز فعالیت کلیه مدارس، ادارات و مؤسسات دولتی به مناسبت شب یلدا خبر داد.

فردا ادارات و مدارس با تأخیر آغاز به کار می‌کنند

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن پیام فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، به این شرح است:

«در راستای پاسداشت ارزش‌های خانواده و آیین‌های کهن ایرانی در شب یلدا، هیأت دولت مصوب کرد کلیه مدارس، ادارات و مؤسسات دولتی، فردا فعالیت خود را با ۲ ساعت تأخیر آغاز کنند.

دستگاه‌هایی که بر اساس مصوبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ مستثنی شده‌اند، مشمول این تصمیم نخواهند بود.»