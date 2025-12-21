به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، سرهنگ "عبدلی" بیان نمود: در طرح مقابله با قاچاق، ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان حین گشت‌زنی در یکی از محور‌های مواصلاتی یک دستگاه کامیون حامل احشام را برای بررسی متوقف کردند.

وی عنوان داشت: در بازرسی از این کامیون ۱۰۲ راس گوسفند فاقد مجوز کشف شد.

فرمانده انتظامی شهربابک تصریح کرد: در این رابطه یک دستگاه خودروی سواری که راه پاک کن این کامیون بود نیز توقیف و سه متهم با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.