خضریان عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تأکید بر اهمیت ثبت رسمی اموال غیرمنقول گفت: انحصار سامانه «کاتب» در صدور اسناد و مشکلات ناشی از قرارداد‌های غیرقانونی، اجرای قانون را با چالش مواجه کرده و نیازمند اصلاح فوری است.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صدا و سیما با تأکید بر اهمیت قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول گفت: این قانون از جمله قوانین مهم و اثرگذار مجلس است که می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای امنیت معاملات ملکی، جلوگیری از کلاهبرداری‌ها و فراهم‌سازی استعلام‌های برخط برای مردم ایفا کند.

علی خضریان افزود: اجرای صحیح این قانون مستلزم شکل‌گیری سامانه‌هایی منطبق با روح و متن قانون است، اما متأسفانه در مقطعی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام این فرآیند را به‌صورت انحصاری از طریق سامانه «کاتب» که متعلق به کانون سردفتران است، دنبال کرده که این موضوع با نقد و اعتراض نمایندگان مجلس مواجه شده و نیازمند اصلاح جدی است.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه قراردادها باید دقیقاً بر اساس چارچوب‌های قانونی تنظیم شوند، تصریح کرد: سامانه کاتب زمینه صدور اسناد عادی را فراهم کرده بود که این مسئله کاملاً مغایر با روح قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول است.

علی خضریان افزود: علاوه بر این، درج قراردادهای خارج از شرایط قانونی و پیش‌نویس‌های غیرمنطبق با قانون در این سامانه، خود تخلف محسوب می‌شود.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: این موارد در جلسه‌ای با معاون اول محترم قوه قضاییه مطرح شد و خوشبختانه ایشان ضمن پذیرش این اشکالات، تذکرات لازم را در همان جلسه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه کردند.

علی خضریان ابراز امیدواری کرد: با نگاه مثبت و اصلاح‌گرانه‌ای که در قوه قضاییه وجود دارد، هرچه سریع‌تر نسبت به رفع تخلفات صورت‌گرفته و پایان دادن به انحصار ایجادشده در سامانه کاتب اقدام شود تا اجرای کامل و صحیح قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، منافع و امنیت حقوقی مردم را به‌طور کامل تأمین کند.