عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: ضرورت رعایت تعادل تغذیه‌ای در آیین سنتی مانند شب یلدا ضروری است و غذا و دسر پرکالری سلامت کودکان و بزرگسالان را به خطر می‌اندازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، امین شریفی با تأکید بر جایگاه غذا‌های آیینی در حفظ هویت فرهنگی و تقویت پیوند‌های اجتماعی، گفت: علم تغذیه در کنار احترام به ارزش‌های فرهنگی و نمادین، بر رعایت اصول سلامت‌محور از جمله اعتدال، توازن و سازگاری با نیاز‌های جسمی افراد تأکید دارد.

او با اشاره به مراسم شب یلدا یا شب چله که به‌عنوان طولانی‌ترین شب سال شناخته می‌شود، تصریح کرد: در این آیین سنتی، مصرف میوه‌هایی نظیر هندوانه، انار و مرکبات و همچنین انواع آجیل رایج است.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: این خوراکی‌ها در صورت مصرف متعادل، حتی در افراد مبتلا به بیماری‌هایی مانند دیابت یا فشار خون بالا نیز نه‌تنها جای نگرانی ندارند، بلکه به دلیل برخورداری از فیبر، ویتامین‌ها، مواد معدنی و ترکیبات آنتی‌اکسیدانی، می‌توانند به تأمین بخشی از نیاز‌های تغذیه‌ای بدن کمک کنند.

امین شریفی افزود: نکته مهم این است که مصرف بیش از حد مواد غذایی، حتی غذا‌های سالم، به‌ویژه در ساعات نزدیک به خواب می‌تواند منجر به بروز یا تشدید مشکلات گوارشی از جمله رفلاکس معده، سوءهاضمه و نفخ شود.

او تصریح کرد: توصیه می‌شود در شب یلدا وعده شام به‌صورت مختصر و سبک مصرف شود، فاصله زمانی مناسبی میان صرف شام و مصرف میوه و آجیل در نظر گرفته شود و از افراط در مصرف این خوراکی‌ها پرهیز شود، همچنین بهتر است افراد از یک تا دو ساعت پیش از خواب، از خوردن میوه و آجیل خودداری کنند تا دستگاه گوارش فرصت کافی برای هضم داشته باشد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: کاهش مصرف شکر، نمک و چربی‌های اضافی باید به‌عنوان یک اصل مهم در تغذیه مراسم سنتی مدنظر قرار گیرد؛ موضوعی که برای افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن از جمله دیابت، چربی خون بالا و فشار خون بالا اهمیت دوچندان دارد.