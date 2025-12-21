پخش زنده
زمان پخش برنامههای «صبح صبا»، «صبامک»، رادیو صبا از دوشنبه اول دی تغییر میکند. برنامه «عصر صبا»، هم امروز همزمان با شب یلدا، با موضوع ترویج فرهنگ مهمانی و کنار هم بودن، پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با تغییر ساعت کاری ادارات، زمان پخش برنامه صبحگاهی «صبح صبا»، نیز تغییر کرده و این برنامه از اول دی، هر روز ساعت ۶:۳۰ صبح، با فضایی شاد و طنزآمیز پخش میشود.
«صبح صبا»، در قالب یک مجله صبحگاهی، با رویکردی طنز، شاد و پرانرژی، به اطلاعرسانی درباره موضوعات روز اجتماعی میپردازد و تلاش میکند آغاز روزی متفاوت و بانشاط را برای شنوندگان رقم بزند. این برنامه با ترکیبی از بخش های متنوع، گفتوگوهای کوتاه، اطلاعرسانی کاربردی و مشارکت شنوندگان، فضایی صمیمی و همراهکننده در ساعات ابتدایی صبح ایجاد میکند.
همزمان با تغییر ساعت کاری ادارات، «صبح صبا» میکوشد با نگاهی مردمی و نزدیک به زندگی روزمره، به دغدغهها و نیازهای صبحگاهی مخاطبان بپردازد و با زبان طنز و شادی، همراه آغاز روز آنها باشد.
برنامه «صبح صبا»، به تهیهکنندگی مهدی مجنونی و با اجرای مریم خادمپور و امیر اکبری پخش میشود.
همزمان با تغییرات جدول پخش رادیو صبا، زمان پخش برنامه مخاطبمحور «صبامک» تغییر کرده و این برنامه از اول دی هر روز ساعت ۶ صبح، پخش میشود.
«صبامک»، از برنامههای مخاطبمحور رادیو صباست که در فضایی شاد و متفاوت، به طرح و پاسخگویی پیامکها و تماسهای دریافتی شنوندگان میپردازد. این برنامه با تکیه بر مشارکت فعال مخاطبان، تلاش میکند ارتباطی صمیمی و دوسویه میان شنوندگان و آنتن رادیو برقرار کند.
در «صبامک» هر روز با پخش موسیقی و ترانههای شاد، اجرای نمایشهای طنز و بهرهگیری از هنرمندان پیشکسوت رادیو، فضایی مفرح و پرنشاط برای مخاطبان ایجاد میشود.
برنامه «صبامک» با هنرمندی امیر پارسی و مونیکا جهانبان به تهیهکنندگی و اجرای محمد اوزی پخش میشود.
این برنامه با موضوع ترویج فرهنگ مهمانی و کنار هم بودن، پخش میشود و تلاش دارد در فضایی شاد، صمیمی و تعاملی، به اهمیت باهمبودن حتی در کوتاهترین لحظات زندگی روزمره بپردازد.
این قسمت از «عصر صبا»، با نگاهی اجتماعی و فرهنگی، شنوندگان را به تأمل درباره ارزش لحظههای ساده، اما صمیمی در شب یلدا دعوت میکند، لحظههایی که شاید کوتاه باشند، اما میتوانند به شیرینترین خاطرهها تبدیل شوند. محور اصلی برنامه، تأکید بر کنار هم بودن، دیدارهای ساده و تقویت ارتباطات انسانی در قالب مهمانیهای کوچک و خودمانی است.
در این برنامه، مجری با لحنی طنزآمیز و صمیمی از شنوندگان میخواهد تجربههای خود از کوتاهترین، اما شیرینترین باهمبودنهایشان را روایت کنند، دیدارهایی چنددقیقهای با خانواده، دوستان یا همسایهها که حالوهوای یلدا را گرمتر کرده است. مخاطبان میتوانند از طریق تماس تلفنی، پیامک و پیامرسان برنامه، خاطرهها و تجربههای خود را با دیگر شنوندگان به اشتراک بگذارند و در شکلگیری فضایی پویا و تعاملی نقش داشته باشند.
«عصر صبا»، در این قسمت، بدون نگاه کلیشهای به شب یلدا، تلاش میکند فرهنگ مهمانی و دیدار را در سادهترین شکل آن بازتعریف کند و نشان دهد که باهمبودن الزاماً به زمان طولانی یا تشریفات خاص نیاز ندارد، بلکه گاهی چند دقیقه گفتوگو و لبخند، کافی است تا حالوهوای زندگی تغییر کند.
عصر صبا شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۷، به تهیه کنندگی محمد حسین خسروجردی و با اجرای شیوا رضایی زاده همراه مخاطبان میشود.