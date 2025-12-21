پخش زنده
امروز: -
برای نخستین بار در یک بیمارستان دولتی در اصفهان در بیمارستان گلدیس شاهینشهر عمل تعویض مفصل شانه با موفقیت انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ رییس این بیمارستان در تشریح این عمل جراحی گفت: پس از مراجعه خانم بیمار ۶۷ ساله با تخریب شدید و درد مزمن مفصل شانه با انجام بررسیها و معاینات تخصصی، تعویض کامل مفصل شانه بهعنوان درمان نهایی برای ایشان انتخاب شد.
دکتر باوری افزود: با پیگیریهای لازم، پروتز مورد نیاز برای بیمار تهیه و این عمل به همت دکتر سروش نقدی، متخصص ارتوپدی، انجام شد.
وی با بیان اینکه عمل جراحی با موفقیت کامل انجام و بیمار فقط یک روز پس از عمل با حال عمومی خوب از بیمارستان ترخیص شدگفت: عمل تعویض مفصل شانه از جمله پیچیدهترین جراحیهای ارتوپدی است و فقط در مراکز محدود و تخصصی کشور انجام میشود.