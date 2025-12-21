معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد از ابلاغ رسمی ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی و الزامات مربوط به مدیریت مصرف انرژی در استان طی بازه زمانی اول دی تا پایان سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدعلی شاه‌حسینی گفت: این تصمیمات بر اساس بخشنامه‌های وزارت کشور، سازمان اداری و استخدامی و مصوبات کارگروه ملی انرژی اتخاذ شده است.

وی افزود: بر اساس ابلاغیه جدید، ساعات کاری تمامی دستگاه‌های اجرایی استان از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ عصر تعیین شده و این برنامه در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه برق و گاز کشور اجرا می‌شود.

معاون استاندار ادامه داد: واحد‌های عملیاتی و خدماتی حوزه‌های آموزشی، درمانی و امدادی که به‌صورت مستقیم به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند و مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی مطابق دستورالعمل‌های خود فعالیت خواهند داشت.

شاه‌حسینی با تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ادارات گفت: استفاده از وسایل سرمایشی و گرمایشی بیش از حد نیاز ممنوع بوده و کارکنان موظف‌ هستند هم‌زمان با پایان ساعت کاری، وسایل گرمایشی، سرمایشی و روشنایی را خاموش کنند.