به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرعامل شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان با تأکید بر نقش حمایتی دستگاه قضایی در حوزه اقتصاد و تولید گفت: همه تولیدکنندگان در حوزه اقتصادی، سیستم قضایی کشور را به عنوان حامی خود میشناسند که این موضوع شایسته تقدیر و تشکر است، بهویژه در استان کرمان که این تعامل و ارتباط بهخوبی برقرار شده است.
دکتر احسان نمازیزاده در نشست رییس کل دادگستری استان با مدیرعامل و هیات مدیره شرکت مس شهید باهنر کرمان با اشاره به جایگاه دستگاه قضایی در حمایت از تولید، افزود: دستگاه قضایی در جایی که لازم باشد با مفسدان اقتصادی برخورد قاطع دارد و در عین حال، هر جا که نیاز به حمایت از واحدهای تولیدی وجود داشته باشد، این حمایت بهصورت مؤثر انجام میشود.
وی با بیان اینکه تعامل سازنده میان بخش تولید و قوه قضاییه نقش مهمی در رفع موانع اقتصادی دارد، افزود: مجموعه ستاد اقتصاد مقاومتی در بسیاری از موارد به کمک واحدهای تولیدی آمده و توانسته است در حل مشکلات و تداوم فعالیت تولیدکنندگان نقشآفرینی مؤثری داشته باشد.
مدیرعامل شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان در پایان خاطرنشان کرد: تداوم این رویکرد حمایتی و همکاری نزدیک میان تولیدکنندگان و دستگاه قضایی میتواند زمینهساز رشد پایدار اقتصادی و تقویت تولید در کشور باشد.