رئیس فدراسیون کشتی گفت: مهم برای من امیر رضا است و امیر رضاها برای من مهم هستند اینها نخبههای مملکت هستند و تا آخرین لحظه هم اجازه رفتن او را نخواهم داد.
علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در گفتوگو با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما در خصوص تصمیم امیر رضا معصومی برای رفتن به کشور جمهوری آذربایجان گفت: فردین معصومی مثل برادر من است و امیر رضا مثل پسر من است. تمام اتفاقاتی که در آینده میتواند برای امیر رضا بیافتد چه در رفتن او و چه در ماندن او، من به امیر رضا و پدرش گفتهام و فقط مانده که او تصمیم بگیرد. من شرعا، اخلاقا و عرفا تمام کارهایی که از دستم بر میآمد را برایش انجام دادم و پیش خدا و مردم هم شرمنده نیستم. من به شدت مخالف رفتن او هستم از بچگی و از ۱۵ سالگی پیش من بزرگ شده است و خودم او را بزرگ کردهام و به قول گفتنی آب و دانه اش را دادم بعد جای دیگری استفاده اش را ببرد؟ او پهلوان ما است، قهرمان ما است و امیدوارم پیش ما بماند.
وی در خصوص نامه نگاری فدراسیون کشتی جمهوری آذربایجان برای امیررضا معصومی افزود: مهم برای من امیر رضا است و امیر رضاها برای من مهم هستند اینها نخبههای مملکت هستند و تا آخرین لحظه هم اجازه اینکار را نخواهم داد. ما تلاشمان را میکنیم تا بماند و خدا هم انشالله کمک مان خواهد کرد. نامه فدراسیون کشتی جمهوری آذربایجان را جواب ندادهام و اجازه رفتن امیر رضا را نخواهم داد.
رئیس فدراسیون کشتی در ادامه در خصوص دیدار پایانی لیگ برتر کشتی آزاد اذعان داشت: فینال لیگ برتر کشتی آزاد به نظر من دربی سرخابیها بود، چون تیم بانک شهر هم حامی مالی پرسپولیس است. استقلال تیمش را دیر بست و از مدیرعامل باشگاه استقلال تشکر میکنم که در لیگ ما تیم داری کردند و امیدوارم در سالهای آینده هم در لیگ کشتی حضور داشته باشند. دبیر در پایان در خصوص حواشی روز پایانی لیگ هم خاطر نشان کرد: به سازمان لیگ گفتهام گزارش کاملی از اتفاقات فینال لیگ به من بدهند و با خاطیان بدون مماشات برخورد کنند.