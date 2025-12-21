علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما در خصوص تصمیم امیر رضا معصومی برای رفتن به کشور جمهوری آذربایجان گفت: فردین معصومی مثل برادر من است و امیر رضا مثل پسر من است. تمام اتفاقاتی که در آینده می‌تواند برای امیر رضا بیافتد چه در رفتن او و چه در ماندن او، من به امیر رضا و پدرش گفته‌ام و فقط مانده که او تصمیم بگیرد. من شرعا، اخلاقا و عرفا تمام کار‌هایی که از دستم بر می‌آمد را برایش انجام دادم و پیش خدا و مردم هم شرمنده نیستم. من به شدت مخالف رفتن او هستم از بچگی و از ۱۵ سالگی پیش من بزرگ شده است و خودم او را بزرگ کرده‌ام و به قول گفتنی آب و دانه اش را دادم بعد جای دیگری استفاده اش را ببرد؟ او پهلوان ما است، قهرمان ما است و امیدوارم پیش ما بماند.

وی در خصوص نامه نگاری فدراسیون کشتی جمهوری آذربایجان برای امیررضا معصومی افزود: مهم برای من امیر رضا است و امیر رضا‌ها برای من مهم هستند اینها نخبه‌های مملکت هستند و تا آخرین لحظه هم اجازه اینکار را نخواهم داد. ما تلاشمان را می‌کنیم تا بماند و خدا هم انشالله کمک مان خواهد کرد. نامه فدراسیون کشتی جمهوری آذربایجان را جواب نداده‌ام و اجازه رفتن امیر رضا را نخواهم داد.

رئیس فدراسیون کشتی در ادامه در خصوص دیدار پایانی لیگ برتر کشتی آزاد اذعان داشت: فینال لیگ برتر کشتی آزاد به نظر من دربی سرخابی‌ها بود، چون تیم بانک شهر هم حامی مالی پرسپولیس است. استقلال تیمش را دیر بست و از مدیرعامل باشگاه استقلال تشکر می‌کنم که در لیگ ما تیم داری کردند و امیدوارم در سال‌های آینده هم در لیگ کشتی حضور داشته باشند. دبیر در پایان در خصوص حواشی روز پایانی لیگ هم خاطر نشان کرد: به سازمان لیگ گفته‌ام گزارش کاملی از اتفاقات فینال لیگ به من بدهند و با خاطیان بدون مماشات برخورد کنند.