رییس اداره تعزیرات حکومتی شاهین شهر و میمه گفت: طرح تشدید بازرسی ها در بازار شاهین شهر و میمه تا پایان شب یلدا ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ داوود ریاضی گفت: در این طرح تمرکز بر کنترل و بازرسی قیمت های کالاهای اساسی مردم است.

ریاضی گفت: در هفت ماه گذشته با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف شاهین شهر 84 مورد بازرسی در شهرستان انجام شده است.

وی گفت: در این بازرسی ها از 607 واحد صنفی بازرسی شده است.

ریاضی افزود: در این مدت 209 واحد متخلف شناسایی وبا آنها برخورد قانونی شد