پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان زندانها گفت، پابند الکترونیک، به عنوان ابزاری برای بازگشت زندانی به جامعه، و کاهش جمعیت کیفری زندان هاست و در حال حاضر، ۱۴ هزار زندانی از پابند الکترونیک استفاده میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندانها گفت: پابند الکترونیک، به عنوان ابزاری برای بازگشت زندانی به جامعه، و کاهش جمعیت کیفری زندان هاست.
رئیس سازمان زندانها افزود: در حال حاضر، ۱۴ هزار زندانی از پابند الکترونیک استفاده میکنند.
محمدی گفت: از قُضات خواست، از این نهاد اِرفاقی، حداکثر استفاده را ببرند.