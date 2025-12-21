رئیس سازمان زندان‌ها گفت، پابند الکترونیک، به عنوان ابزاری برای بازگشت زندانی به جامعه، و کاهش جمعیت کیفری زندان هاست و در حال حاضر، ۱۴ هزار زندانی از پابند الکترونیک استفاده می‌کنند.

محمدی گفت: از قُضات خواست، از این نهاد اِرفاقی، حداکثر استفاده را ببرند.