ساعت کاری دستگاههای اجرایی در فصل سرد سال تغییر کرد
معاون هماهنگی توسعه منابع و مدیریت استانداری البرز، از تغییر ساعت کاری دستگاههای اجرایی استان در دوره سرد سال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز، مهدی فراهانی، معاون هماهنگی توسعه منابع و مدیریت استانداری البرز، از تغییر ساعت کاری دستگاههای اجرایی استان در دوره سرد سال خبر داد و گفت: این تصمیم با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه برق و گاز و تداوم خدمترسانی مطلوب به مردم استان اتخاذ شده است.
وی افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، ساعات کاری دستگاههای اجرایی استان البرز از ابتدای دی ماه امسال تا پانزدهم فروردین ۱۴۰۵ از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ تعیین شده است. این تغییر شامل بانکها، مدارس، دانشگاهها، مراکز آموزشی و واحدهای بهداشتی و درمانی نمیشود و این واحدها مطابق مصوبات قبلی هیأت وزیران به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
فراهانی تأکید کرد: هدف ما از این اقدام، صرفهجویی در مصرف انرژی و استفاده بهینه از منابع استان است، در حالی که خدماترسانی به مردم با کمترین اختلال ادامه خواهد داشت.