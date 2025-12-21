فرماندار بوکان از اتخاذ تمهیدات و پیش بینی ساز وکارهای لازم برای برگزاری انتخابات پرشور و مشارکت حداکثری در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرماندار بوکان گفت: انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا در ۱۱ اردبیهشت ماه سال ۱۴۰۵ بصورت همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود.

خشایار صنعتی افزود: در راستای پیشبرد انتخابات مطلوب با مدنظر قراردادن چهار اصل امنیت سلامت رقابت و مشارکت حداکثری در سطح شهرستان دبیرخانه هیییت اجرایی در فرمانداری ساز و کار لازم را اتخاذ و اطلاع رسانی‌های لازم از طریق رسانه‌ها و بخشداری‌ها در اختیار عموم مردم شهرستان قرار گرفته است.

وی اظهارداشت: بحث استعفای مشمولین ماده ۴۱ قانون اطلاع رسانی شده است و همچنین دریافت گواهی عدم سوپیشینه داوطلبین به مدت سه ماه قبل از فرایند ثبت نام باید به انجام برسد.

فرماندار شهرستان بوکان تاکید کرد: امید داریم بحث ثبت نام در ۲۱ دی ماه به مدت ۷ روز در سطح شهر‌ها و انتخابات شورا‌های اسلامی روستا‌ها در ۲۴ بهمن ماه با مشارکت آحاد مختلف مردم اجرایی شود.

وی افزود: همچنین اطلاع رسانی‌های لازم و اطلاعیه‌های ستاد انتخابات در اختیار مردم شهرستان قرار داده شده و انتظار می‌رود با انجام ساز وکارهای لازم در هییت اجرایی و فراهم سازی مقدمات از طریق هییت نظارت کار فرایند انتخاب معتمدین اصلح به منظور تشکیل هیئت اجرایی انتخابات را تا پایان این ماه به اجرا رسانیم.