عامل کلاهبردار که با ادعای سرمایه گذاری و سوددهی در زمینه خرید و فروش طلا و مسکوکات چهار هزار میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود، دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، فرمانده انتظامی استان از دستگیری عامل کلاهبردار که با روش ادعای سرمایه گذاری و سوددهی در زمینه خرید و فروش طلا و مسکوکات چهار هزار میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود خبر داد.
سردار "موقوفه ئی" گفت: ماموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی در پی دریافت شکایتهای متعدد از متهمی که با وعده سود کلان در حوزه خرید و فروش طلا و مسکوکات، از مردم کلاهبرداری کرده بود، بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: در روند بررسی شکایات متعدد مشخص شد متهم این پرونده با جلب اعتماد مردم و ادعای سرمایه گذاری و سود دهی در زمینه خرید و فروش طلا و مسکوکات، مقادیر زیادی طلا به ارزش تقریبی چهار هزار میلیارد ریال را از بیش از ۱۵۰ شهروند دریافت و از این طریق از آنها کلاهبرداری کرده است.
فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: دراین راستا ماموران پلیس آگاهی با تکمیل تحقیقات خود از حضور متهم در یکی از جادههای خروجی استان مطلع و با اعزام فوری یک تیم این متهم را در مسیر خروج از استان دستگیر و ضمن انجام پیجوییهای لازم برای احقاق حق شکات، متهم را با تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی کردند.