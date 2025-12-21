با توجه به بارندگی‌های چند روز اخیر در استان کرمان، نتایج مطلوبی از اجرای پروژه‌های مکانیکی و بیومکانیکی منابع طبیعی در نقاط مختلف استان مشاهده شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان با توجه به بارندگی‌های چند روز اخیر در استان کرمان، نتایج مطلوبی از اجرای پروژه‌های مکانیکی و بیومکانیکی منابع طبیعی در نقاط مختلف استان مشاهده شده است. این طرح‌ها، ضمن کنترل سیلاب‌های فصلی، موجب نفوذ مؤثر آب باران به سفره‌های زیر زمینی و حفظ رطوبت خاک شده‌اند که نقشی کلیدی در تقویت و پایداری پوشش گیاهی مناطق خشک و نیمه‌خشک ایفا می‌کند.

کارشناسان منابع طبیعی استان اعلام کردند: اجرای پروژه‌های آبخیزداری و آبخوانداری در سال‌های اخیر، با هدف مدیریت جامع آب و خاک، به کاهش خسارات ناشی از سیلاب‌ها و فرسایش خاک کمک کرده و به عنوان یکی از مؤثرترین روش‌ها برای حفظ سرمایه‌های طبیعی کشور شناخته می‌شود. این پروژه‌ها علاوه بر حفظ تعادل اکولوژیکی، باعث احیای چشمه‌ها، قنوات و بهبود وضعیت معیشت جوامع محلی نیز شده‌اند.

در شرایط اقلیمی کنونی که پدیده خشکسالی، کاهش بارندگی و افت سطح آب‌های زیرزمینی از چالش‌های اصلی استان‌های مرکزی و شرقی کشور محسوب می‌شود، استمرار این طرح‌ها می‌تواند نقش مهمی در مدیریت بحران آب و توسعه پایدار ایفا کند.

علیرضا ابوالحسنی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان تأکید کرد: پروژه‌های آبخیزداری و آبخوانداری نه تنها ابزار حفاظتی برای مقابله با سیلاب و فرسایش هستند، بلکه سرمایه‌ای ارزشمند برای نسل‌های آینده‌اند. حفظ خاک، آب و پوشش گیاهی؛ یعنی حفظ زندگی.

شمال استان کرمان با بیش از ۱۳ میلیون هکتار عرصه منابع طبیعی، نیازمند نگاه بلندمدت و برنامه‌ریزی مستمر برای حفظ زیست‌بوم‌های خود است و اجرای موفق پروژه‌های آبخیزداری در بارندگی‌های اخیر، گواه روشنی بر اثربخشی تلاش‌های صورت‌گرفته است.