به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان با توجه به بارندگیهای چند روز اخیر در استان کرمان، نتایج مطلوبی از اجرای پروژههای مکانیکی و بیومکانیکی منابع طبیعی در نقاط مختلف استان مشاهده شده است. این طرحها، ضمن کنترل سیلابهای فصلی، موجب نفوذ مؤثر آب باران به سفرههای زیر زمینی و حفظ رطوبت خاک شدهاند که نقشی کلیدی در تقویت و پایداری پوشش گیاهی مناطق خشک و نیمهخشک ایفا میکند.
کارشناسان منابع طبیعی استان اعلام کردند: اجرای پروژههای آبخیزداری و آبخوانداری در سالهای اخیر، با هدف مدیریت جامع آب و خاک، به کاهش خسارات ناشی از سیلابها و فرسایش خاک کمک کرده و به عنوان یکی از مؤثرترین روشها برای حفظ سرمایههای طبیعی کشور شناخته میشود. این پروژهها علاوه بر حفظ تعادل اکولوژیکی، باعث احیای چشمهها، قنوات و بهبود وضعیت معیشت جوامع محلی نیز شدهاند.
در شرایط اقلیمی کنونی که پدیده خشکسالی، کاهش بارندگی و افت سطح آبهای زیرزمینی از چالشهای اصلی استانهای مرکزی و شرقی کشور محسوب میشود، استمرار این طرحها میتواند نقش مهمی در مدیریت بحران آب و توسعه پایدار ایفا کند.
علیرضا ابوالحسنی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان تأکید کرد: پروژههای آبخیزداری و آبخوانداری نه تنها ابزار حفاظتی برای مقابله با سیلاب و فرسایش هستند، بلکه سرمایهای ارزشمند برای نسلهای آیندهاند. حفظ خاک، آب و پوشش گیاهی؛ یعنی حفظ زندگی.
شمال استان کرمان با بیش از ۱۳ میلیون هکتار عرصه منابع طبیعی، نیازمند نگاه بلندمدت و برنامهریزی مستمر برای حفظ زیستبومهای خود است و اجرای موفق پروژههای آبخیزداری در بارندگیهای اخیر، گواه روشنی بر اثربخشی تلاشهای صورتگرفته است.