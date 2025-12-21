پخش زنده
برخی معابر و چهارراههای سطح شهر مانند خیابان ۳۰ متری فوتبال به چراغ راهنمایی و رانندگی تجهیز نیستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ بسته «روی خط تماس» امروز به موضوعاتی از جمله انتقاد از عدم تجهیز برخی معابر مهم شهر مانند خیابان ۳۰ متری فوتبال به چراغ راهنمایی و باریکی برخی جادههای فرعی و روستایی و تاریکی و خاموشی چراغهای روشنایی در برخی مناطق سطح شهر پرداخته است.
